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четверг, 30 июля 2020 08:20

В Коломые выступали индейские племена и самураи

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В Коломые выступали индейские племена и самураи
Буффало Билл и вождь "Бизон, сидящего на земле". В то время индеец выступал в шоу Билла "Дикий Запад". Фото Библиотека конгресса США

В Коломые, теперь Ивано-Франковская область, 30 июля 1906-го дали последнюю цирковое представление бродячего цирка "Дикий Запад Буффало Билла".

Американский полковник Буффало Билл (1846-1917) - один из самых известных шоуменов того времени. Со своей труппой совершил турне по Европе, вдвидав Францию, Германию, Бельгию. Дал представления в Коломые, Черновцах и Львове, которые находились в составе Австро-Венгрии.

В спектакле принимали участие американские пехотинцы, гражданская милиция США, кавказские казаки, бедуины из Сахары, чемпионы по стрельбе и владение лассо, всадники из Мексики, американские ковбои и индейцы из дальних прерий, японские самураи, племя краснокожих. Вход на спектакль стоил 2 кроны, за место в кресле надо заплатить 4. Месячная плата рабочего тогда составляла 60 крон, учителя - 80 крон.

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Тупая насчитывала 800 человек. Около половины из них - артисты, 350 человек - обслуживающий персонал, остальные - администрация. Передвигаются на трех поездах - по 20 вагонов в каждом. Приехали поездом во Львов.

Спектакль зрителям не понравилась. Кроме интересных упражнений японцев и индейцев остальная программа была банальная, даже скучная. Ночью после последнего спектакля Буффало Билл с компанией отправляются в Перемышль и Жешув. До вокзала артистов провожают тысячи львовян.

В парижском суде 26 июля 1917-го осудили голландскую танцовщицу 41-летнюю Мата Хари. Имя женщины - Маргарет Гертруда Зелле. Ее признали виновной в шпионаже в пользу Германии и приговорили к смертной казни. Женщину расстреляли за четыре месяца в Париже

Автор: Ольга Васькив
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Дата
30
июля

В Коломые выступали индейские племена и самураи

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