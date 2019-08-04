В Киеве отказались передавать власть чрезвычайной комиссии

Символический день памяти расстрелянных в урочище Сандармох - теперь Республика Карелия, Россия, отмечают 5 августа. Там уничтожили более 6 тыс. человек. Среди них были украинские крестьяне, политики, ученые, художники и священники.
5 августа 1937-го в Киев прибыла чрезвычайная комиссия из Москвы под руководством Вячеслава Молотова, Никиты Хрущева и Николая Ежова. Они требовали передачи власти над ЦК КП(б)У Никите Хрущеву и устранения действующего секретаря Панаса Любченко. Однако политики не поддержали это предложение. Тогда Молотов, посоветовавшись со Сталиным, пригласил Любченко ехать в Москву. 30 августа мужчина застрелил себя и жену.
С этого времени в УССР уничтожили большинство членов Политбюро и секретарей обкомов партий. Террор прошелся всеми республиканскими учреждениями и местными советами - государством стало невозможно управлять.
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"Республика стала вотчиной НКВД, где даже формальная партийная советская работа практически замерла", - писал историк Роберт Конквест.
После уничтожения партийных органов сталинское руководство и отряды НКВД взялись за "кулаков", "буржуазных националистов", интеллигентов, священников и уголовников. В Сандармохе с октября по ноябрь 1937-го выстрелом в голову убили драматурга Николая Кулиша, режиссера театра Леся Курбаса, поэта Николая Зерова, писателя Валерьяна Пидмогильного, историка Сергея Грушевского и многих других деятелей украинской культуры.
Всего за период "Большого террора" на территории УССР, по оценкам историков, осудили 198 тыс. человек. Большую часть расстреляли.
Сталинская кампания длилась 15 месяцев. Приостановлена постановлением ЦК ВКБ(б) 17 ноября 1938-го.
Официальным началом "Великого террора" считают принятие приказа №00447, подписанного наркомом внутренних дел Николаем Ежовым. "Тройки" НКВД созданные этим приказом имели задачей ускоренное рассмотрение дел "антисоветской деятельности".
"Тройки" НКВД формировались на уровне области. В состав входили начальник подразделения НКВД, прокурор и секретарь обкома партии. В процессе следствия руководствовались упрощенной процедурой без права на защиту обвиняемого, что прямо противоречило Сталинской Конституции 1936-го. Позже Сталин лично дал указание партийным органам, находящимся ниже, не вмешиваться в дела чекистов.
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