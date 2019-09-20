В Киеве начался съезд, поляки отказались участвовать

"И пришел апостол Михаил и проповедовал федерацию народов всего мира" - написано на карикатуре Ивана Косинина. Фото: dsnews.ua

Съезд народов России начался в Киеве 21 сентября 1917-го. Его организовала Украинская Центральная Рада и поддержали различные национальности в составе России. Председательствовал политик Михаил Грушевский.

Украинцы рассчитывали на присутствие всех народов бывшей Российской империи, в том числе таких далеких как: калмыки, башкиры, горцы, сибиряки и тому подобное. Но на съезд кроме украинцев прибыли лишь 7 белорусов, 2 грузина, 4 эстонца, 11 евреев, 9 латышей, 6 молдаван, 3 россиянина, 5 тюрков. Поляки приехавшие на собрание отказались принимать в нем участие - сказали, что являются сторонниками независимой Польщи.

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На съезде шла речь о необходимости федеративного переустройства России, где все крупные народы должны были получить равные права. Национальности, которые не имели своей страны получали национально-персональные автономии. Общегосударственным языком выбрали русский, так как его знали почти все. Ним должны были вести делопроизводство.

Представители образовали новый орган - Раду народов. Председателем которой выбрали того же Михаила Грушевского. Первое заседание провела 29 сентября. Печатным органом стал журнал "Свободный союз", который вышел в свет только 2-мя выпусками.

После октябрьского переворота большевиков "союз народов" распался - началась гражданская война.

Первый в истории документ, провозгласивший автономию Украины приняла Центральная Рада - Универсал. 23 июня 1917 его зачитал на Всеукраинском военном съезде Владимир Винниченко. В Универсале подчеркивалось, что Центральная Рада будет "создавать новый порядок свободной автономной Украины".