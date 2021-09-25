В Киеве начали расстреливать евреев

Фото: Гамбургский институт социальных исследований

В оккупированном нацистами Киеве 27 сентября 1941-го обнародовали приказ коменданта: всем евреям явиться на сборный пункт в районе Бабьего Яра "для эвакуации". За два дня начались массовые расстрелы.

24 сентябя 1941-го взорвались заминированные советскими диверсантами дома на Крещатике и соседних улицах. Начался пожар, центр Киева почти полностью был уничтожен. Оккупанты обвинили в подрыве диверсантов и евреев.

26 сентября оккупационная власть устроила совещание, рассмотрев меры по "окончательному решению". Определили место уничтожения евреев - Бабий Яр. Его территории хватило бы для десятков тысяч трупов, ведь имеет длину 2,5 км при глубине до 50 м. Назначили расстрельную команду, определили район, который окружит полиция. Определили количество киевлян для сортировки вещей, денег, драгоценностей, изъятых у жертв перед смертью .

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В Киеве 27 сентября появились объявления и листовки с подписью оккупационного коменданта генерал-майора Курта Эберхарда. Евреям приказали собраться утром 29 сентября у улиц Дегтяревская и Мельникова. Иметь при себе документы и личные вещи. Тех, кто не придет, угрожали расстрелять. "Кто не появится - будет расстрелян", утверждалось в объявлении.

Когда киевские евреи прибывали на место, их раздевали, жестоко били и гнали к месту расстрела. За первые два дня в Бабьем Яру погибло более 30 тыс. человек. Много евреев не пошли в Бабий Яр. В начале октября оккупанты устроили массовый обход квартир. Выявленных евреев свозили к гаражам. Затем грузовиками доставляли и убивали.

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Расстрелы продолжались до освобождения города от оккупантов. Последние убийства состоялись 4 ноября 1943 года - за два дня до прихода в Киев войск 1-го Украинского фронта Красной армии. За этот период погибли около 100 тыс. человек.

Уничтожение евреев не вписывалось в идеологию "Великой Отечественной войны". Зогласно нее борьбу вел и гибнул "советский народ". Власть пыталась замолчать трагедию в Бабьем Яру. Только после многолюдного стихийного митинга по случаю 25 годовщины трагедии 29 сентября 1966-го с участием писателей Ивана Дзюбы и Виктора Некрасова, о ней начали говорить на государственном уровне. Позже установили первый памятник жертвам.

Немецкие оккупанты 27 февраля 1942-го в Бабьем Яру расстреляли 621 представителя украинского националистического подполья. Урочище стало местом массовых расстрелов нацистами евреев и цыган, советских военнопленных, узников Сырецкого концлагеря и подпольщиков. В Бабьем Яру расстреляли Елену и Михаила Телиг. Там также похоронены тела Ивана Ирлявского, Ивана Кошика, Тодота Черидниченко. Жертвами немецкого террора стали около полутысячи членов "Буковинского куреня" ОУН. Расстреливали нацисты украинских священников и монахинь. Когда оккупанты отступали, они скрыли большое количество доказательств своих преступлений. Тела в Бабьем Яру откопали и сожгли на открытых "печах". Кости перемалывались на привезенных из Германии машинах, пепел был рассыпан по окрестностям.