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четверг, 30 июля 2020 11:34

В Киеве бросили бомбу в иностранного военачальника

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В Киеве бросили бомбу в иностранного военачальника
Генерал-фельдмаршал Герман Эйхгорн с 1918 года возглавлял администрацию оккупированных областей Украины. Укрощал революционное крестьянство, возвращал земли помещикам. Ввел на территории страны немецкие военно-полевые суды. После конфликта с Центральной Радой способствовал проведению гетманского переворота Фото: wikipedia

Командующего германскими оккупационными войсками в Украине генерал-фельдмаршала Германа Эйхгорна взорвали в Киеве 30 июля 1918 года. Покушение совершили представители партии левых эсеров.

К акции готовились тщательно. Были убеждены, что ее успех поможет сорвать Брестский мирный договор. Самого Эйхгорна считали "главным палачом и душителем трудового крестьянства, укротителем украинской революции". Кроме него планировали взорвать и гетмана Павла Скоропадского.

Группой террористов руководила украинская эсерка Ирина Каховская, однако непосредственное покушение совершил 24-летний Борис Донской, перед акцией написал письмо матери с просьбой благословения. 30 июля около 14:00 на углу Екатерининской улицы и Липского переулке он бросил бомбу в фельдмаршала и его адъютанта. Оба попали в больницу, где вскоре умерли от ранений - Эйхгорну оторвало ногу.

"Город был в панике: циркулировали слухи о том, что Киев окружен немецкими войсками; что готовится карательный обстрел города германской артиллерией, шли массовые аресты, и к скрытому торжеству обывателя, который ненавидел немцев, примешивался дикий страх за могущие быть последствия. В городе, на базарных площадях, куда съезжалось население ближайших деревень, в рабочих кругах шло нескрываемое ликование", - вспоминала Каховская.

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После совершения теракта, Донской пытался убежать но был схвачен вместе с возницей. На допросах заявил, что уроженец Рязанской губернии и объяснил свой поступок.

"Центральным Комитетом Украинской и Российской партии левых социалистов-революционеров было принято постановление убивать всех немецких, французских и других иностранных военачальников, которые идут в Россию забирать у крестьян землю и душить революцию.", - заявил он. Каховская жалела, что не дала ему с собой яда.

Донского приговорили к смертной казни, а позже повесили. Остатки группы сразу начали подготовку к покушению на Скоропадского. Осуществить его планировали на похоронах Эйхгорна, когда гетман должен был выходить из лютеранской церкви после панихиды, но не удалось. Соратников Каховской разоблачили, а затем схватили и арестовали ее саму. От смерти эсерку спас только приход Директории к власти.

Все украинские политические партии осудили теракт, ведь он подрывал украинскую государственность.

9 февраля 1918 в городе Брест был подписан мирный договор между УНР и странами Четверного союза - Германской империей, Австро-Венгерской империей, Османской империей и Болгарией. Его еще называют "хлебным миром". Благодаря этому договору из Украины в Германию прибыло 60 млн пудов хлеба - 983 тыс. т, 4,5 тыс. т мяса и другой сельскохозяйственной продукции. В обмен немцы помогли освободить Украину от большевиков. Такой же договор подписала и российская сторона - потеряла огромные территории.

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Дата
30
июля

В Киеве бросили бомбу в иностранного военачальника

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