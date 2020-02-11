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вторник, 11 февраля 2020 12:22

В Канаде написали о голоде украинцев

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В Канаде написали о голоде украинцев
Земли охваченные голодомором 1921-1923 годов по данным Американской администрации помощи Фото: istpravda.com

11 февраля 1922-го газета "Украинские рабочие вести", выходившая в канадском Виннипеге, сообщила о голоде и эпидемиях в Украине. По ее данным голодало 6,6 млн человек.

Газета позиционировала себя как представитель украинских рабочих и бедных фермеров в Канаде. Занимала просоветскую позицию. Выходила два раза в неделю на украинском языке. Несмотря на поддержку большевиков, канадская пресса сыграла значительную роль в распространении информации о голоде. Привлекла украинскую диаспору и международные организации к помощи голодающим в течение 1921-1923 годов. Размещала информацию о различных благотворительных акциях по сбору средств, призывала мир не быть равнодушным.

"На следующей неделе жители Виннипега будут иметь возможность услышать великого русского певца Владимира Розинга. Весь доход с концерта предназначен для голодающих. Тикеты по $ 1,5, $ 1 и 50 центов можно приобрести в Украинском рабочем Доме", - писали в тот же день.

Для получения информации о голоде на юге Украины использовали украинскую советскую прессу и данные тех же международных организаций.

"Мы обещали донести все, что будет сделано в деле помощи голодающим в Украине. Теперь подаем больше информации об ужасах голода в охваченых засухой
губерниях южной Украины, чтобы сим заставить украинских рабочих и фермеров в Канаде обратить наибольшее внимание на дело оказания помощи голодающим в Советской Украине.

Одесский уезд. Живой и мертвый инвентарь продают за бесценок. Сила голодных собирается у Волисполкомов и Волкомнезамов и требуют труда и хлеба. Голодные выискивают разную падаль и едят ее. По некоторым селам голодает 90% населенныя.

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Мелитопольская уезд. Вознесенская волость объявлена голодной. В Астраханской волости 90% населенные ест, разные подделки. Из-за голода распространяются пошести. Люди, запуганные голодом, бросаются куда глаза глядят, распродают инвентарь и скот.

На Запорожье. Скотина погибает в невероятных масштабах. Уже погибло 20-25%. В некоторых уездах продают скот за 12 пудов муки. Голодают 250 тыс. человек. По некоторых местах голодает все населенние. Родители бросают детей.

Тиф среди голодных. В Екатеринославе за последнее время распространяется эпидемия тифа и других пошесних болезней. Госпиталь Губздрава увеличивает количество коек с 200 до 600. Кроме того, предполагается открыть новый госпиталь на 400 коек.

В Новомосковском уезде на Екатеринославщине насчитывается более 100 тыс. голодных. В Апостоловском районе Криворожского уезда голодает более 100 тыс. мужчин, которые уже месяц едят только курай, жмых и другие растения. Весь скот поели, даже племенной. Многие продают свое имущество за хлеб, остальные бросают родные дома и уезжает в другие губернии.

На Николаевщине голодает около 400 тыс. человек. Чтобы прокормить всех до будущего урожая, нужно около 6 миллионов пудов зернохлеба".

В этот же день сообщили о соглашении УССР и Американской администрации помощи. Большевистское правительство должно было передать той 2 млн. рублей в чистом золоте на закупку зерна и продовольствия. Золото должны были положить на счет организации в Швейцарский банк.

Голодомор 1921-1923 годов - массовое уничтожение украинского населения в южных губерниях, вызванное насильственным вывозом хлеба в Советскую Россию, последствиями гражданской войны и засухой и неурожаем на Кубани и Поволжье. Советская власть замалчивали голод до последнего. После того как не справилась с ним сама, начала просить помощи у мира. По данным комиссии Нансена тогда голодало до 8 млн человек.

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Дата
11
февраля

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