В Калифорнии почтили память жертв Голодомора

В Лос-Анджелесе прошли памятные мероприятия, посвященные Голодомору. Фото: Укрінформ

Украинцы Южной Калифорнии провели день памяти до 87-й годовщины памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

"В украинском культурном очаге Лос-Анджелеса звучит молитва. Сюда пришли представители диаспоры и американцы украинского происхождения, которые хотят напомнить миру слово "Голодомор". Среди них большая часть тех, чьи родители еще помнят ужасы 1932-1933 годов", - сообщает "Голос Америки".

В этом году чествование прошло онлайн. На сцене выступила ограниченное количество людей. Ведущие зачитывали фамилии умерших украинских эмигрантов.

"Мы сохраняем списки, чтобы мы не забыли о тех людях. Они очень важны, они жили на этом свете, общались с нами, они были, и мы не можем о них забыть. Это люди, которые пережили Голодомор, пережили войну и наконец приехали сюда, в Южную Калифорнию", - рассказала соорганизатор мероприятия Люба Кеске.

В памятном мероприятии приняли представители "Пласта".

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Режиссер-постановщик и соорганизатор мероприятия Юрий Выгинный заявил, что тема Голодомора является недостаточно раскрытой в мире.

28 октября презентовали проект "Голодомор: мозаика истории". Команды музея Голодомора и Ukraиner записали 120 историй свидетелей Голодомора из 9 областей Украины. Исследователи пообщались с 50 краеведами и открыли 66 мест массового захоронения жертв геноцида.