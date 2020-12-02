В Италии вышел исторический роман о Голодоморе

Книга рассказывает о советском офицере, который перешел на сторону украинцев. Фото: facebook.com/ukr.embassy.italy

Книга "Голодомор. Весна в Украине" политолога, историка и писателя Руджеро Д'Алессандро вышла в Италии.

"Уникальное явление в мировой литературе! В Италии вышло художественное произведение, посвященное событиям во время Голодомора в Украине. Его автором является известный итальянский политолог, историк, писатель, профессор римского университета "Ла Сапиенца" Руджеро Д'Алессандро", - сообщает посольство Украины в Италии в Facebook.

В книге рассказывается история майора советской армии Михаила Саломова. Его направляют в Украину для участия в геноциде. Под влиянием эмоций людей и пораженный жестокостью своих руководителей, Саломов начинает помогать украинцам.

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"Теперь итальянцы могут узнать правду о Голодоморе не только из научных исследований, таких как "Голодомор в Украине. Забытый геноцид" Е.Чинеллы и "Большой голод" Е.Епплбаум, но и из исторического романа Д'Алессандро", - подытожили в посольстве.

Кроме чествования умерших, мы должны рассказывать о людях, которые боролись против Голодомора и пытались любыми путями спасать других. Они разбивали кладовые с зерном и раздавали его. Это свидетельствует, что украинцы не встали на колени. Трагедии должны быть поучительными и показывать, как подобного избежать. Для этого нужно гражданское общество, контроль за властью и критическое мышление, а не только вера в популистские лозунги.