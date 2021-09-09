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пятница, 10 сентября 2021 01:13

В гробнице нашли каменные сферы неизвестного назначения

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В гробнице нашли каменные сферы неизвестного назначения
Древние отполированные шара обнаружили в Шотландии. Фото: thehistoryblog.com

В Шотландии археологи во время обследования гробницы возрастом 5,5 тыс. лет обнаружили две хорошо сохранившиеся каменные сферы.

Захоронение обнаружили на полуострове Треснесс на острове Сандей, одном из Оркнейских островов, сообщает The History Blog.

Скала, на которой стоит гробница, стремительно разрушается. Археологи начали спасательные работы.

Особое внимание специалистов привлекли два каменных шара размером чуть больше мяча для тенниса. Их сделали из скальной породы и отполировали до блеска. На Оркнейских островах уже нашли 20 каменных шаров того же времени. Всего в Шотландии обнаружили около 500 подобных артефактов, но лишь единицы из них были в захоронениях.

Ученые предполагают, что шары были ритуальным подношением. Но эта практика не была распространена. Некоторые ученые считают, что шары могли иметь сакральное значение и символизировали силу. Это мог быть атрибут власти. Другие эксперты предполагают, что каменные шары могли быть оружием. В другой гробнице обнаружили череп со следами травмы. Исследователи не исключают, что ее могли причинить каменным шаром.

Кладоискатель нашел древнюю печать с изображением римских богов близ села Гэйтон в графстве Норфолк, Великобритания. Предмет изготовлен из серебра и драгоценного камня. Он сильно обгорел, но на камне разглядели изображение бога войны Марса с крыльями и копьем, а также богини победы Виктории.

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