В джунглях нашли остатки древнего поселения

Жители поселения занимались земледелием и рыбной ловлей Фото: inah.gob.mx

Археологи обнаружили неизвестное поселение майя в джунглях близ поселка Махауаль, что на полуострове Юкатан, Мексика. Представители цивилизации жили здесь между 1200 - 1546 годами.

Поселение выросло из нескольких "ферм" и располагалось неподалеку от побережья Карибского моря, что определяло основную деятельность населения. Вероятно, жители занимались рыбной ловлей, торговлей и земледелием. О последнем свидетельствуют остатки колодцев и других каменных сооружений, который должны были хранить и распределять воду в почву, сообщает "Национальный институт антропологии и истории Мексики".

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Всего археологи обследовали около 1,5 км территории и раскопали 80 сооружений различного назначения. Жилые дома были небольшими, построенными из дерева и пальмовых листьев, стояли на известняковых платформах. Саму площадь исследования называют достаточно большой, что может указывать на наличие остатков большого культового сооружения - пирамиды или храма, которые надеются впоследствии найти. Странным называют лишь отсутствие остатков керамики и костей в начальных слоях земли.

Также в ходе исследования удалось разгадать тайну местных древних фруктовых садов, которые до последнего времени считались естественными. На самом деле они были рукотворными, а их наличие доказывает, что местная община была достаточно развитой.

Поселение майя называют одним из крупнейших, найденных на восточном побережье Юкатана.

В Мексике археологи продолжают исследовать потерянную столицу одного из царств майя Сак Цзи - Белая собака. Раскопки проводят с июня 2018 года на одной из местных ферм. За это время на участке, названном Лаканджа цельталь, им удалось обнаружить руины 13-метровой пирамиды, дворца и церемониальной площадки для игры в мяч. Также нашли стелы с описаниями различных ритуалов, сражений, историй правителей, мифического водяного змея и танца бога дождя.