В древнем захоронении нашли сокровища

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Археологи нашли сокровища в гробнице.

Некрополь раскопали в городе Кёнджу в Южной Корее, сообщает Yonhap News.

Город был столицей древнего королевства Силла 57 года до н. э. - 935 года н. э. Там археологи проводили раскопки с 2014 года.

Среди находок была корона из позолоченной бронзы, пара золотых кулонов и сережек, нагрудное украшение, нож и другие драгоценности. Некоторые из них были в виде жуков. Также обнаружили 50 кусочков минерала слюда и другие.

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Предполагают, что могильник построили в конце V в. В нем была женщина ростом примерно 150 см. Она принадлежала к королевской семье. Есть информация, что она могла быть несовершеннолетней, но точный возраст неизвестен.

В центре города Кёнджу в Южной Корее археологи обнаружили роскошную гробницу аристократа древнего царства Силла 95-935 годов. Находке около 1,5 тыс. лет. Могила представляла собой деревянную камерную гробницу, окруженную каменным курганом. Внутри были аксессуары, которые остались от умершего.