В древнем захоронении нашли редкий шлем

В Хорватии раскопали захоронение воина. Фото: thehistoryblog.com

Редкий греко-иллирийский бронзовый шлем нашли археологи в гробнице у хорватского поселения Закотарац на полуострове Пелешац.

Шлем относится к IV веку, сообщает thehistoryblog.com.

"В могиле мы также нашли фрагменты другого железной оружия, такого как копья и ножи. Однако, кроме воина, были похоронены еще как минимум два человека, одним из которых была женщина, о чем свидетельствуют фрагменты бронзового браслета", - сообщил координатор проекта доктор Хрвое Потребица из Департамента археологии Загребского университета.

"Сам шлем является стандартным, мы называем такое греко-иллирийским шлемом. Такой шлем имеет несколько стадий развития, и этот вариант из четвертого века до нашей эры использовался как в греческих, так и в иллирийские областях. Он бронзовый, имеет крепкую защиту головы и характерный прямоугольный вырез для лица. На сегодня в Европе найдено всего около 40 мест с такими шлемами", - отметили ученые.

В захоронении исследователи также нашли 15 бронзовых и серебряных фибул, иглы, спиральные бронзовые украшения, пинцет и янтарные бусины. Ученые говорят, что такие находки характерны для женских захоронений.

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Найденную гробницу вырезали в скале. В ней обнаружили скелеты в плохом состоянии. Тела положили с запада на восток.

Вокруг поселения до сих пор сохранилось много курганов.

"Огромный потенциал этого места будет способствовать более систематическому подходу. Мы надеемся, что в следующем году у нас будет возможность продолжить наши исследования, чтобы представить результаты в более широком контексте и лучше понять эти уникальные ландшафты", - сказала Потребица.

В Новиградскому море у Хорватии обнаружили остатки античного порта. Остатки сооружения оказались затоплены и находятся на глубине 3 м в 22 км к северо-востоку от города Задар в Далмации.