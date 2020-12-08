В древнем захоронении нашли редкий шлем

 
Ексклюзивы
1/5
"Новогодний локдаун будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний локдаун будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 459
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 486
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 306
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
4 Просмотров: 1359
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
2 Просмотров: 513
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 567
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2997
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1575
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1638
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1773
Фото
Все фото
5
7
6
6
5
Серебряные арабские, английские и баварские монеты - под полом обнаружили клад викингов
Серебряные арабские, английские и баварские монеты - под полом обнаружили клад викингов
Проклинала свою жизнь. Сегодня 120 лет Екатерине Белокур
Проклинала свою жизнь. Сегодня 120 лет Екатерине Белокур
Легендарная каскадерша побила рекорд скорости
Легендарная каскадерша побила рекорд скорости
Украинский самолет установил 7 мировых рекордов
Украинский самолет установил 7 мировых рекордов
Родился основатель крупнейшего производителя бензиновых двигателей
Родился основатель крупнейшего производителя бензиновых двигателей
Видео
Все видео
Украина отмечает День Вооруженных сил
Украина отмечает День Вооруженных сил
Показали, как польские войска входили в украинский город
Показали, как польские войска входили в украинский город
Представили книгу воспоминаний о Революции достоинства
Представили книгу воспоминаний о Революции достоинства
Марш миллиона: началась Революция достоинства
Марш миллиона: началась Революция достоинства
Определили возраст лодки, которую вытащили из реки
Определили возраст лодки, которую вытащили из реки
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 567
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2997
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1701
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1098
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2020
Просмотров: 1017
Чарівна паличка
– Ми були йому непотрібні, але мстився мамі та забирав нас на вихідні, – каже Олеся. Коли батьки розлучилися, їй було 5 років, а ...
вторник, 08 декабря 2020 16:31

В древнем захоронении нашли редкий шлем

  Комментировать
В древнем захоронении нашли редкий шлем
В Хорватии раскопали захоронение воина. Фото: thehistoryblog.com

Редкий греко-иллирийский бронзовый шлем нашли археологи в гробнице у хорватского поселения Закотарац на полуострове Пелешац.

Шлем относится к IV веку, сообщает thehistoryblog.com.

"В могиле мы также нашли фрагменты другого железной оружия, такого как копья и ножи. Однако, кроме воина, были похоронены еще как минимум два человека, одним из которых была женщина, о чем свидетельствуют фрагменты бронзового браслета", - сообщил координатор проекта доктор Хрвое Потребица из Департамента археологии Загребского университета.

"Сам шлем является стандартным, мы называем такое греко-иллирийским шлемом. Такой шлем имеет несколько стадий развития, и этот вариант из четвертого века до нашей эры использовался как в греческих, так и в иллирийские областях. Он бронзовый, имеет крепкую защиту головы и характерный прямоугольный вырез для лица. На сегодня в Европе найдено всего около 40 мест с такими шлемами", - отметили ученые.

В захоронении исследователи также нашли 15 бронзовых и серебряных фибул, иглы, спиральные бронзовые украшения, пинцет и янтарные бусины. Ученые говорят, что такие находки характерны для женских захоронений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выкопали хорошо сохранившуюся лодку, которой 2 тыс. лет

Найденную гробницу вырезали в скале. В ней обнаружили скелеты в плохом состоянии. Тела положили с запада на восток.

Вокруг поселения до сих пор сохранилось много курганов.

"Огромный потенциал этого места будет способствовать более систематическому подходу. Мы надеемся, что в следующем году у нас будет возможность продолжить наши исследования, чтобы представить результаты в более широком контексте и лучше понять эти уникальные ландшафты", - сказала Потребица.

В Новиградскому море у Хорватии обнаружили остатки античного порта. Остатки сооружения оказались затоплены и находятся на глубине 3 м в 22 км к северо-востоку от города Задар в Далмации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В древнем захоронении нашли редкий шлем». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
декабря

В Киеве снесли памятник

Западные страны отдали украинские территории Польши

В церкви сгорело 2,5 тыс. человек

Самое читаемое
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 10 Просмотров: 44892
&quot;Ламинат и линолеум - это прошли век&quot;
"Ламинат и линолеум - это прошли век" 1 Просмотров: 16956
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак 1 Просмотров: 12159
&quot;За три года сменили три машины&quot; - украинка о переезде в Польшу
"За три года сменили три машины" - украинка о переезде в Польшу
7
 Просмотров: 9270
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
 Просмотров: 9018
История
Шахту хотят сделать прибыльной за счет музея
Шахту хотят сделать прибыльной за счет музея 1 Просмотров: 45
В Киеве снесли памятник
В Киеве снесли памятник
 Просмотров: 261
Западные страны отдали украинские территории Польши
Западные страны отдали украинские территории Польши
 Просмотров: 1467
В церкви сгорело 2,5 тыс. человек
В церкви сгорело 2,5 тыс. человек
 Просмотров: 432
Самая красивая находка - нашли древнюю статую священника
Самая красивая находка - нашли древнюю статую священника Просмотров: 198
Больше всего комментируют
10
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
10
Президент посетил бойцов на линии фронта в зоне ООС
5
Макароны и хлеб опасные для мозга - ученые
4
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
3
Далеко не все хотят реформирования украинской армии - Хомчак
Голосов: 503
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть