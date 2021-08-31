В древнем поселении нашли статую императора и 700 монет

В Египте раскопали древнее поселение. Фото: НВ

В Египте обнаружили древнее поселение на берегу Средиземного моря.

Его датируют II в. до н.э., сообщил глава Верховного совета Египта по древностям Мустафа Вазири.

Археологи сделали находку в центральном районе города Аль-Шатби после девяти месяцев раскопок. Поселок выполнял жилую и коммерческую функции. Главная дорога и прилегающие улицы поселения были связаны канализационной сетью.

Территорию использовали с конца периода Птолемеев до середины периода римского правления.

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Археологи обнаружили большое количество вырубленных в скале колодцев и сеть цистерн с водой. Нашли алебастровую статую неизвестного римского императора, амулеты, амфоры и 700 древних монет. Обнаружили территорию рынка, мастерские и магазины скульптур.

В египетской провинции Минья археологи нашли саркофаг жреца возрастом 2,6 тыс. лет. Захоронение нашли на глубине 5 м в могильном колодце в археологической зоне Гарайфа в Туна эль-Джабель. В захоронении нашли фигурки ушебти. Египтяне верили, что эти фигурки будут выполнять работу в потустороннем мире вместо умершего.