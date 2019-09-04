В древней крепости нашли водоочистительную систему

В таджикском дворце существовал водопровод. Фото: Sputnik

В городище Хулбук в Таджикистане обнаружили водоочиститель.

Находка относится к IX-X векам нашей эры. Это времена империи Саманидов. По мнению ученых, ранее в Хулбуке работала водопроводная сеть и находка служила для очистки воды, сообщает пресс-служба Минкультуры Таджикистана.

Хулбук является археологическим комплексом в Восейськом районе Хатлонской области. Это средневековая крепость, дворец правителя и фрагменты древнего городища.

В раннем средневековье Хулбук был самостоятельным государством. Затем входил в состав других империй и владений. Хулбук был частью древнего города Хишттепа и центром региона Хуттал в IX-XII веках в составе государства Газневидов.

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До наших дней в городище сохранились цитадель, дворец и руины некоторых древних сооружений.

Древнюю обсерваторию обнаружили в городище Карон. Оно расположено на востоке Таджикистана. Городище Карон таджикские археологи обнаружили на территории Дарвазского района Горно-Бадахшанской автономной области в 2012 году. Оно располагается на высоте более 2000 м над уровнем моря и занимает площадь около 100 га. Предполагают, что городищу более 4 тысяч лет.