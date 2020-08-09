В Донецкой области начались бои за Иловайск

В августе 2014 боевики так называемой ДНР и украинские военные встретились в открытых боях за Иловайск. Фото: Facebook/BBC News Ukrainian

10 августа 2014 года начались первые боевые столкновения между украинскими военными и террористами подконтрольной России так называемой ДНР за Иловайск Донецкой области.

Это стало началом самых трагических событий в украинско-российской войне под названием Иловайский котел. Выйти из него украинские военные сумели выйти только 29 августа 2014 года.

Иловайск — город в Донецкой области, важный железнодорожный узел, расположенный в 40 км от Донецка и в 12 километрах от трассы Н-21, соединяющей Луганск с Донецком. Если бы украинские военные получили контроль над городом, они бы отрезали поставки оружия и живой силы противнику в оккупированный Донецк.

Более того, взяв под контроль данную трассу и закрепившись на северных околицах Макеевки Донецкой области, украинские воины могли бы взять в кольцо пророссийских боевиков в Донецке.

Контроль над городом тогда считался едва ли не главным ключом к победе Украины в конфликте на Донбассе.

Но уже в 2018 году начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что в августе 2014-го Иловайск уже не был стратегически важным объектом для Украины. По его словам, тогда под контролем було Кутейниково, и это давало возможность перерезать железнодорожную ветку через Амвросиевку и Кутейниково, которая идет на Иловайск, Макеевку и Донецк. То есть брать Иловайск любой ценой было необязательно.

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До сих пор не известно, почему приказ брать Иловайск был все-таки дан командованием. Сама операция была весьма масштабной: более 300 километров по линии фронта. Ее целью было уничтожение укрепрайонов и блокпостов боевиков и установления полного контроля над Иловайском.

Первая попытка захватить Иловайск силами 40 БТрО "Кривбасс", усиленными 2 танками и 2 единицами БМП 51 ОМБр и отрядом добровольцев из ДУК, по приказу генерала Руслана Хомчака была предпринята еще 6-7 августа. Однако наступление провалилось.

10 августа в сектор ввели добровольческие подразделения батальонов "Азов", "Донбасс" и "Шахтерск" с личным составом около 200 бойцов. Они должны были осуществить еще один штурм Иловайска. В штурмовой группы был танк, БМП и бронированный грузовик КАМАЗ полка "Азов" "Пряник". Однако уже вскоре после начала штурма единственный танк подорвался на сельской дороге недалеко от пос. Светлое Старобешевского района, грузовик заглохл и наступление захлебнулось. Тогда в боях погибли 12 украинцев.

В этот же день подразделения 40 БТрО смогли установить 4 блокпоста: в с. Грабское, западнее с. Зеленое, на автотрассе Иловайск-Харцызск севернее Иловайска и в с. Покровка. Это создало благоприятные условия для успешного штурма города. Данные позиции украинские военные успешно удерживали до конца августа.

12 августа украинские бойцы пытались захватить город со стороны Шахтерска, однако сепаратисты вели огонь из тяжелой техники из жилых кварталов и штурм не удался.

Еще одна попытка захватить город была предпринята 18 августа. Украинские войска взяли под контроль большую часть Иловайска. Но уже 23-24 августа Россия ввела сюда свои регулярные войска.

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28 августа в Иловайский котел попали батальоны "Донбасс", "Днепр-1", батальоны МВД "Херсон", "Свитязь" и "Миротворец", "Шахтерск", сводная рота 93-й и 17-й бригад ВСУ.

29 августа президент России Путин выступил с предложением о гуманитарном коридоре, гарантировав украинским военным выход из города.

30 августа колонны украинских бойцов во время прохода так называемым коридором были расстреляны россиянами.

Потери украинцев под Иловайском стали самыми масштабными за все время боевых действий на Донбассе. Это заставило Украину согласиться на подписание 5 сентября 2014 года так называемых Минских соглашений.

5 июля 2014 года после нескольких месяцев оккупации украинские военные освободили два города в Донецкой области — Славянск и Краматорск. Бои за них продолжались с 12 апреля 2014 года, когда террористы захватили местные государственные учреждения.