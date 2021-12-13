В цирке заживо сгорело полтысячи зрителей и сотни животных

В цирке заживо сгорело 503 человека, в том числе 120 детей. Фото: https://www.acervo.oglobo

В бразильском городе Нитерой недалеко от Рио-де-Жанейро 17 декабря 1961-го подожгли Гранд-цирк Норте-Американо. В пожаре сгорели 503 человека, в том числе 120 детей. Более пятисот человек пострадали от огня.

За неделю до этого труппа бразильского цирка Gran Circus прибыла на площадь Экспедиционарио в городе Нитерой. Цирк считался большим – в нем работало около 60 артистов – клоуны, воздушные гимнасты, фокусники, 20 разнорабочих. Выступали еще 150 животных – четыре слона, львы, тигры, жираф, обезьяны и собаки.

Владелец цирка нанял полсотни местных разнорабочих. Один из них – Адильсон Марселино Алвес в первый же день похитил кошелек у артиста цирка. Его сразу уволили и запретили посещать представления. Парень решил отомстить. С двумя знакомыми-пьяницами купил литр бензина на заправке. С четырех сторон облили купол цирка и подожгли. Дневной спектакль собрал полный зал – более 3 тысяч зрителей. Через 20 мин. до окончания спектакля воздушная гимнастка Антониета Стевановича с высоты трапеции под куполом заметила огонь.

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Первыми спаслись зрители самых дешевых – задних мест. Аварийных выходов не было – всех запускали из-за основного. Все артисты цирка вышли через свой отдельный вход. Шеститонный тент вспыхнул полностью через 2 мин. Большинство животных задохнулись в клетке и заживо сгорели. Слон Сэма вырвался из своей клетки – начинал хаотично бегать, давить детей и взрослых. Наконец прорвал дыру в куполе. Это спасло полсотни человек – они выбежали за животным наружу. Лоскуты ткани и брезента упали на арену.

К месту трагедии съехались все службы и волонтеры. Полицейские отгоняли мародеров, которые обыскивали погибших. В единственной в городе больница им. Антонио Педро в то время бастовали врачи – требовали повышения жалованья. Обгоревшими никто не занимался. За неимением машин скорой помощи бразильцев доставляли на грузовиках из-под лимонада, частных авто. Умерших, которым не хватило места в морге, клали в камеры мясокомбината.

Местных заключенных экстренно отправили копать дополнительные могилы. Губернатор штата объявил "народное бедствие". Соседствующие страны помогли бразильцам гуманитарной помощью. Через три дня арестовали Адильсона Алвеса и его приспешников. Его приговорили к принудительному лечению и к 16 годам тюрьмы. Помощники тоже получили по 16 лет колонии. Пострадавшим и семьям умерших не выплатили возмещение морального и материального ущерба. Папа римский Иоанн отслужил мессу в память о погибших.

В иезуитской церкви Общества Иисуса в Сантьяго в Чили 8 декабря 1863-го вспыхнул пожар. Погибли около 2,5 тыс. человек. Пожар стал самым большим в истории страны. Через 11 лет после крушения там установили памятник.