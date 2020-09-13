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понедельник, 14 сентября 2020 01:13

В чернобыльской зоне займутся объектами для туристов

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В чернобыльской зоне займутся объектами для туристов
Отсканируют туристические объекты Чернобыля. Фото: istpravda.com.ua

Сканирование объектов зоны отчуждения проведут разработчики мобильного приложения о Чернобыле.

Оцифровали колесо обозрения, объекты центральной площади города Припять, радиолокационную станцию ​​Дуга. Эти объекты станут частью карты зоны отчуждения, сообщает сайт Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Сканирование проводят с помощью современных средств фотограмметрии, лазерного сканирования объектов и создания сферического фото и видео виртуальных пространств.

Мобильное приложение о Чернобыле планируют сделать платформой с необходимой информацией для посетителей, планирующих поездку в зону отчуждения.

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Приложение готовят на конец октября. Реализуют в свободном доступе на украинском и английском языках.

Французский электронный проект Telepopmusik, номинант на "Грэмми", выпустил клип на песню Dreams о Чернобыле

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