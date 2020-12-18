В центре Киева бульдозер наткнулся на могилу генерала

Фото: facebook.com/TChuhlib

В Киеве бульдозеристы случайно наткнулись на надгробный надгробие генерал-лейтенанта Евгения Спокойського-Францевича.

Он является выходцем из шляхетско-литовской и казацко-старшинской украинской семьи, написал в Facebook Тарас Чухлиб.

"Спокойски-Францевич принадлежали к благородным литовским семьям. Роднились с казацкими родами Кулябок-Корецких.

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Ученый, кандидат исторических наук из Института истории НАНУ Саша Алферов выехал на место находки и сделал все возможное для описания и консервации уникальной находки", - написал он.

В Мариуполе, на Старом кладбище, нашли древнейшее надгробие грека-первопоселенца. Он принадлежит Гавриилу Сахаджи и датируется 1834-ым.