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суббота, 19 декабря 2020 01:13

В центре Киева бульдозер наткнулся на могилу генерала
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В столице обнаружили древнее надгробие
Фото: facebook.com/TChuhlib
В столице обнаружили древнее надгробие
В столице обнаружили древнее надгробие
В столице обнаружили древнее надгробие

В Киеве бульдозеристы случайно наткнулись на надгробный надгробие генерал-лейтенанта Евгения Спокойського-Францевича.

Он является выходцем из шляхетско-литовской и казацко-старшинской украинской семьи, написал в Facebook Тарас Чухлиб.

"Спокойски-Францевич принадлежали к благородным литовским семьям. Роднились с казацкими родами Кулябок-Корецких.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что сделают с надгробиями, которые нашли замурованными в фундаменте

Ученый, кандидат исторических наук из Института истории НАНУ Саша Алферов выехал на место находки и сделал все возможное для описания и консервации уникальной находки", - написал он.

В Мариуполе, на Старом кладбище, нашли древнейшее надгробие грека-первопоселенца. Он принадлежит Гавриилу Сахаджи и датируется 1834-ым.

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