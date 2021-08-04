В центре города откопали старинную брусчатку

В Нежине, во время проведения строительных работ на улице Гоголя, на метровой глубине обнаружили фрагмент 300-летней деревянной мостовой и старинную брусчатку.

"Работы ведутся под наблюдением археологического государственного учреждения. Скорее всего, будущие исследования еще покажут, что это остатки деревянной мостовой, которой была устлана улица Гоголя примерно в XVIII веке. Впрочем для подтверждения этого нужно увеличить площадь раскопок, чтобы это не оказалось только фрагментом. Если это мостовая, то она положена вдоль улицы. Доски имели характерную прямоугольную форму, пожалуй с функциональной целью", - написал в Facebook городской глава Нежина Александр Кодола.

Мэр добавил, что это важное и историческое событие для города. Рассказал, что проектом предусмотрено воссоздание старинной каменной брусчатки на участке длиной 15 м. возле сквера Лисянского напротив церкви Иоанна Богослова.

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Автор: facebook.com/oleksandr.mihalich/ На улице Гоголя в Нежине нашли фрагменты старинной деревянной мостовой

В 2020 году в центре В центре Нежина Черниговской обл. археологи обнаружили скелет младенца. Скелет ребенка нашли на територии торгового центра "Пассаж". Археологи установили, что тело пролежало в земле около 200 лет. Кости преедали специалистам на изучение.