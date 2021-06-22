В болоте нашли ботинок, которому 2 тыс. лет

В болоте, которое является частью австрийского парка Дюммер, нашли хорошо сохранившийся кожаный ботинок, которому 2 тыс. лет.

Находку обнаружили рядом с деревянной дорогой такого же возраста. Ее вымостили досками для того, чтобы люди могли безопасно пройти или проехать через болото. Вероятно, обувь соскользнула с ноги человека, а достать ее он не смог. Также рядом с дорогой нашли ось повозки, которая сломалась, когда хозяин наехал на выбоину, передает "Урядовий Кур'єр".

Все предметы хорошо сохранились благодаря кислотной среде болота.

Автор: Zenger News Мужчина потерял ботинок 2 тыс. лет назад

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"Ботинок, потерянный и найденный через две тысячи лет, - самый старый ботинок из Нижней Саксонии на сегодняшний день, и является чрезвычайно личным свидетельством прошлого", - отметил министр науки и культуры Нижней Саксонии Бьорн Тюмлер.

Всего в Нижней Саксонии сохранилось более 500 древних дощатых дорог. Но та, у которой обнаружили находки, особенная. Является одной из самых длинных не только в Германии, но и в мире.

В 2018 году археологи нашли на дне озера Грайфензее на севере Швейцарии ботинок человека, жившего 5 тыс. лет назад. Ботинок сделан из лыка. Внешне напоминает лапоть. Историки утверждли, что в те времена при производстве обуви использовались ленты из лыка толщиной в 0,5 см. Отмечали, что несмотря на продолжительность времени, таких находок в Европе было сделано менее 10.