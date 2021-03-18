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В библиотеке обнаружили рукопись, которая указывает на связь между Киевом и Карпатами

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В библиотеке обнаружили рукопись, которая указывает на связь между Киевом и Карпатами
Нашли рукопись Киево-Печерского патерика 1619 года Фото: pnu.edu.ua

Во Львове нашли рукописную копию Киево-Печерского патерика, выполненную в XVII в.

На находку наткнулись в архивах Научной библиотеки Львовского национального университета им. Ивана Франко профессор Прикарпатского университета Николай Кугутяк и местные ученые. Рукопись выполнил иеромонах Скита Манявского Игнатий в 1619 году. Об этом в Facebook сообщил ректор Прикарпатского национального университета Игорь Цепенда.

"Эту памятку обнаружили после почти 10 лет поиска. Это закономерный успех исследователей, которые занимаются глубинным исследованием культурно-просветительной деятельности сакральных центров Украины эпохи позднего средневековья и нового времени. Именно коллектив под руководством Николая Кугутяка 4 года назад презентовал уникальное трехтомное издание "Большой Скит в Карпатах". Этим проектом университет начал серию изданий об украинских монастырях. Наши ученые в течение 7 лет обнаружили уникальные рукописные памятники. В общем нашли 350 документов и материалов в 5 странах мира ", - отметил Игорь Цепенда.

Ученые только начинают исследовать документ. Говорят, что он свидетельствует о едином культурном поле от Киева до Карпат.

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Киево-Печерский патерик - это сборник рассказов о монахах Киево-Печерской лавры, составленный в XIII в. Книга активно распространялась по территории Украины с появлением книгопечатания в XVI в. и в течение последующих веков была не только литературным произведением, но и учебной книгой.

В Украине издадут полное факсимиле Реймсского Евангелия. Книга считается древним памятником украинского языка. Увидит свет в рамках проекта "Возвращаем в Украину культурное наследие".

Сам проект имеет целью издание максимально приближенных к оригиналу и понятных современным людям украинских средневековых рукописей.

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