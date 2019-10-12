В Бельгий открыли памятник Анне Киевской

В бельгийском городе Арлон торжественно открыли бронзовую скульптуру королевы Франции, дочери Ярослава Мудрого Анны Ярославны.
Памятник подарила община Киева в рамках проекта "Путь Королевы", сообщает пресс-служба КГГА.
Программа предусматривает установление памятников Анне Киевской в ключевых городах Европы на пути во Францию.
Участие в открытии скульптуры взяла киевская делегация, а также посол Украины в Бельгии Николай Точицкий и мэр города Арлон Винсан Магнус.
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Памятник установили возле церкви святого Доната на холме Книпшен. В этой части холма в XI-XVI веках был замок Арлонского графства. Вероятно, здесь гостила Анна Киевская в XI веке, когда осуществляла свое путешествие во Францию.
Анна Киевская была дочерью князя Ярослава Мудрого и женой французского короля Генриха I. Историк и ведущий экскурсовод национального заповедника "София Киевская" Александр Тетушка утверждает, что ее фигура обросла штампами и мифами.
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