В Бельгий открыли памятник Анне Киевской

Памятник открыли в городе Арлон. Фото: twitter.com

В бельгийском городе Арлон торжественно открыли бронзовую скульптуру королевы Франции, дочери Ярослава Мудрого Анны Ярославны.

Памятник подарила община Киева в рамках проекта "Путь Королевы", сообщает пресс-служба КГГА.

Программа предусматривает установление памятников Анне Киевской в ​​ключевых городах Европы на пути во Францию.

Участие в открытии скульптуры взяла киевская делегация, а также посол Украины в Бельгии Николай Точицкий и мэр города Арлон Винсан Магнус.

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Памятник установили возле церкви святого Доната на холме Книпшен. В этой части холма в XI-XVI веках был замок Арлонского графства. Вероятно, здесь гостила Анна Киевская в XI веке, когда осуществляла свое путешествие во Францию.

Анна Киевская была дочерью князя Ярослава Мудрого и женой французского короля Генриха I. Историк и ведущий экскурсовод национального заповедника "София Киевская" Александр Тетушка утверждает, что ее фигура обросла штампами и мифами.