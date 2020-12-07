В Беларуси провели встречу лидеров трех стран

7 декабря 1991 начали переговоры в Беловежской пуще. Фото: ТАСС

7 декабря 1991 начались переговоры между президентом Украины Леонидом Кравчуком, президентом России Борисом Ельциным и главой Верховного Совета Беларуси Станиславом Шушкевичем в государственной резиденции Викулях в Беловежской пуще.

Кравчук говорил, что главы республик еще раньше решили встретиться без президента СССР Михаила Горбачева. Перед этим обсуждали идею создания нового союзного договора в резиденции Ново-Огарево возле Москвы.

"Тема изначально была названа так: собраться и принять какую-то декларацию или заявление, что новоогаревский процесс зашел в тупик и нам надо искать какие-то новые подходы, решения. Мы начали готовить документ и убедились, что просто декларацией, как изначально предполагалось, не обойтись", - сказал Кравчук.

Тогдашний глава белорусского правительства Вячеслав Кебич говорил, что только Ельцин знал, что на встрече подпишут декларацию о распаде СССР.

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Беловежское соглашение подписали на следующий день. Она объявила о роспуске Союза ССР и создании Содружества независимых государств.

"Стороны признают и уважают территориальную целостность друг друга и неприкосновенность существующих границ в рамках Содружества", - говорилось в 5-й статье соглашения.

Всеукраинский референдум о провозглашении независимости Украины и выборы 1-го президента Украины состоялись 1 декабря 1991 года. В бюллетене референдума разместили текст Акта провозглашения независимости, принятого 24 августа 1991-го.