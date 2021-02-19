В баре нашли древние фрески

 
Ексклюзивы
1/5
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 297
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 711
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Просмотров: 855
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 1710
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1818
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
5 Просмотров: 4329
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 243
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 783
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1143
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
18
13
12
5
15
На выставке о Революции достоинства показали боеприпасы &quot;Беркута&quot;
На выставке о Революции достоинства показали боеприпасы "Беркута"
Как гуцулы проводили зимние дни 90 лет назад - подборка фото
Как гуцулы проводили зимние дни 90 лет назад - подборка фото
Демоны, которые защищают: в музее показали уникальные миниатюры
Демоны, которые защищают: в музее показали уникальные миниатюры
Опубликовали уникальные материалы о принудительном переселении украинцев
Опубликовали уникальные материалы о принудительном переселении украинцев
Как выглядел заваленный снегом Львов в 1930-х - подборка фото
Как выглядел заваленный снегом Львов в 1930-х - подборка фото
Видео
Все видео
Украинец получил золотую медаль на Олимпиаде
Украинец получил золотую медаль на Олимпиаде
Начался самый трагичный этап Революции достоинства
Начался самый трагичный этап Революции достоинства
На затопленном корабле нашли скелеты пиратов
На затопленном корабле нашли скелеты пиратов
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Район Киева периода Руси воссоздали в 3D
Район Киева периода Руси воссоздали в 3D
Интервью
1/5
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
3 Просмотров: 1350
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 252
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1818
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 243
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 февраля 2021
Просмотров: 279
Ті, хто співав
Кожної неділі ввечері ми з Василем по телефону балакаємо всяку всячину, теперішню, а ще більше колишню. Неймовірно, скільки в нашому минулому було ...
пятница, 19 февраля 2021 14:27

В баре нашли древние фрески

  Комментировать
В баре нашли древние фрески
Обнаружили, что бар в Севилье расположен в старинных банях. Фото: facebook.com/CerveceriaGiralda

В испанской Севилье во время ремонта в баре Cervecería Giralda нашли остатки арабских бань XII века.

В начале 1900-х годов архитектор Висенте Травер превратил древнее здание в гостиницу. Ему удалось сохранить баню, построенную во времена халифата Альмохадов, сообщает Elpais.

Во время пандемии в баре начали ремонт. Рабочие нашли уникальные фрески. Раньше все думали, что здание отеля является лишь стилизацией под старую архитектуру

"Самое главное, что мы осознали, что баня была полностью украшена сверху донизу высококачественным геометрическим орнаментом. Рисунки выполнены красной охрой на белом, а на стенах и сводчатых потолках сохранились большие фрагменты. Это единственная сохранившаяся арабский баня с аутентичным декором. До сих пор единственные известные образцы имели краску только на плинтусах", - сообщил археологи Альваро Хименес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре города строители откопали древнеримские бани

Основное пространство заведения, где расположена барная стойка, было теплой комнатой бани. Одна сторона ведет в прямоугольную комнату с цилиндрическим сводом, которая когда-то служила холодной комнатой для бани.

"Это было полной неожиданностью. Это важное открытие, которое дает нам представление о том, как могли выглядеть другие бани в период Альмохадов, особенно в Севилье, которая была одной из двух столиц империи вместе с Марракешем", - заявил археолог Фернандо Аморес.

В Испании археологи нашли 66 военных лагерей древних римлян. Легионеры строили их во время завоевания Пиренейского полуострова. Лагеря обнаружила международная команда археологов с помощью технологии дистанционного сканирования местности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В баре нашли древние фрески». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
февраля

Рада утвердила герб

За Ренет Симиренка садили в тюрьму

Человека с искусственным сердцем впервые выписали из больницы

Создали новую административную единицу

Возьмем силой то, что нам принадлежит по праву: появилось новое приветствие

Граждан США вывезли в лагеря

Самое читаемое
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
10
 Просмотров: 28836
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
9
 Просмотров: 16173
Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
6
 Просмотров: 15255
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
4
 Просмотров: 10260
Украинцы будут платить новый налог
Украинцы будут платить новый налог Просмотров: 7002
История
Женщина наткнулась на клад викингов в поле
Женщина наткнулась на клад викингов в поле Просмотров: 306
Рада утвердила герб
Рада утвердила герб
 Просмотров: 36
За Ренет Симиренка садили в тюрьму
За Ренет Симиренка садили в тюрьму
 1 Просмотров: 477
Человека с искусственным сердцем впервые выписали из больницы
Человека с искусственным сердцем впервые выписали из больницы
 Просмотров: 144
Создали новую административную единицу
Создали новую административную единицу
 Просмотров: 252
Больше всего комментируют
5
В Кремле сделали резонансное заявление об Украине
3
Россия будет искать себе нового "Шария"
2
Привид
2
В приоритете - женщины и люди с инвалидностью. Ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс
2
"Какая это к черту провокация! Это война" - Кравчук о событиях Донбассе
Голосов: 243
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть