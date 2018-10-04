В Бабьем Яру установили памятник "дороге смерти"

Мемориал в Бабьем Яру. фото: Википедия

Мемориал жертвам Бабьего Яра открыли в Киеве 5 октября 1991 года. Бабий Яр - одно из самых известных памятных мест, связанных с человеческой трагедией. Здесь начиная с 29 сентября 1941 и до октября 1943 гитлеровские оккупационные власти уничтожили более 100 тыс.человек.

5 октября на территории Бабьего Яра собрался многотысячный митинг-реквием. На него люди пришли пешком той самой "дорогой смерти", которой осенью 1941 г.. Киевские евреи направлялись к месту казни. В официальной церемонии приняли участие сотни иностранных гостей, среди них были посол Израиля, представители Германии, США. Среди участников были многочисленные представители общественности, в частности активисты национальных еврейского и украинского движений, многие рядовые граждане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Отбирали детей и бросали в пропасть" - опубликовали воспоминания очевидцев Бабьего Яра

Долгое время советская власть пыталась замолчать трагедию в Бабьем Яру. Лишь после многолюдного стихийного митинга по случаю 25 годовщины трагедии 29 сентября 1966 с участием известных диссидентов Ивана Дзюбы и Виктора Некрасова, о ней начали говорить на государственном уровне. В 1965 году был объявлен закрытый конкурс на лучший памятник жертвам Бабьего Яра.

Всего в Бабьем Яру и вблизи него установлено 25 памятников. В 2010 году для увековечения памяти жертв нацистских преследований и с целью содействия дальнейшему развитию заповедника Президент Украины Виктор Ющенко предоставил государственному историко-мемориальному заповеднику "Бабий Яр" статус национального.

Центр исследований освободительного движения и Архив СБУ опубликовали свидетельства киевлян о расстрелах в Бабьем Яру 29-30 сентября 1941 года. 36 свидетельств собрали сотрудники КГБ, сообщает Украинский институт национальной памяти.