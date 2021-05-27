В архиве Хокинга нашли сценарии "Симпсонов"

Архив будут хранить вместе с документами Дарвина и Ньютона. Фото: Reuters

Архив британского ученого Стивена Хокинга будут хранить вместе с рукописями биолога Чарльза Дарвина и физика Исаака Ньютона в Кембриджском университете.

Его архив содержит не только работы по теоретической физике, но и сценарии "Симпсонов", переписку с президентом США Биллом Клинтоном и его женой Хиллари. Также в архив передадут личные вещи Хокинга. Среди них есть персонализированные инвалидные коляски, передает Reuters.

"Для него было важно, чтобы наука была открыта для широкого количества людей, была демократизированной и не была заповедником нескольких элитариев. Я надеюсь, что его работы вдохновят следующее поколение", - сказал сын Хокинга Тим.

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Архив состоит из 10 тыс. страниц. Его присоединят к архивам Ньютона и Дарвина, так же как прах Хокинга был похоронен в Вестминстерском аббатстве Лондона между этими учеными.

Некоторые элементы собрания выставят в Научном музее в Лондоне в начале 2022 года.

Хокинг умер 14 апреля 2018 года у себя дома в Кембридже в возрасте 76 лет. В 22 года у него диагностировали редкое неизлечимое заболевание моторных нейронов - боковой амиотрофический склероз. Он был прикован к инвалидной коляске. Практически не мог говорить, кроме как через синтезатор голоса.