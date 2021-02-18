В аэропорту украли мешки с бриллиантами стоимостью $50 млн

Из аэропорта Бельгии похитили бриллианты. Организаторов преступления до сих пор не нашли. Фото: wikimedia.org

18 февраля 2013 года 8 вооруженных людей в масках на автомобилях с полицейской маркировкой похитили бриллианты на сумму около $50 млн в аэропорту бельгийского Брюсселя. Вынесли из самолета Fokker 100, который должен был лететь в Швейцарию. Ограбление совершили без выстрелов.

Перед ограблением преступники скрылись на строительной площадке возле аэропорта. Они имели с собой автоматы Калашникова. Оделись в форму полиции. Заехали в аэропорт на нескольких автомобилях. Наблизились к самолету, где грузили драгоценные камни.

Преступники остановили пилотов и транспортную охрану. Угрожали оружием, но не использовали его. Грабители погрузили в свои машины 130 мешков и скрылись. Но в спешке оставили после себя часть драгоценностей. На все ограбление ушло около 20 мин. Пассажиры самолета не знали о произошедшем.

В мае 2013 года 31 человека арестовывали по подозрению в совершении похищения. Часть бриллиантов смогли вернуть. Арестовать преступников смогли в результате ошибок, допущенных при попытке продать украденное.

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Швейцарский агент по недвижимости Паскаль Понт получил большой мешок с бриллиантами от своего друга Марка Бертольди, дилера роскошных автомобилей из Франции. Его автомобиль обнаружили неподалеку от ограбления. Понта допросили и исследовали его телефонные звонки. Полиция обнаружила, что он безуспешно пытался продать камни.

Бертольд признал, что получил бриллианты, но отрицал свою причастность к похищению.

В июне 2019-го суд Брюсселя приговорил его к 5 годам лишения свободы и штрафу за то, что он был соучастником в грабеже, за участие в преступной организации и отмывании денег.

Однако суд не признал его организатором ограбления. Эксперты считали, что ограбление организовали работники аэропорта. Настоящих организаторов до сих пор не нашли.

17 января 1950 года 11 человек украли более $ 2 млн, это $ 29 млн на сегодняшний день, из депо бронированных автомобилей Brink в Бостоне. Это был практически идеальное преступление. Виновных не поймали до января 1956-м. Не хватило несколько дней до окончания срока давности преступления.