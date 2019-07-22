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понедельник, 22 июля 2019 16:32

Ужасная находка: из надгробий сделали фундамент

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Автор: facebook.com/vladmoroko
  В Запорожье обнаружили надгробия меннонитов, из которых большевики сделали фундамент
В Запорожье обнаружили надгробия меннонитов, из которых большевики сделали фундамент

Специалисты Национального заповедника "Хортица" раскопали фундамент сделанный из надгробных плит меннонитов. Их обнаружили неподалеку уничтоженного большевиками в 1930-х меннонитского кладбища в Запорожье.

"Ужасная находка по сути - большевики никогда не считали "неблагонадежные нации" за людей, а потому уничтожали все упоминания о них - в названиях населенных пунктов, топонимике и как видим даже на кладбищах", - сообщил в Facebook директор Департамента культуры и туризма, национальностей и религий Запорожья Владислав Марокко.

Специалисты фиксируют находку. Представитель меннонитского сообщества в Украине Борис Леткеман отправился на место раскопок.

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Меннониты - протестантская община. Впервые появились в Украине 1789-го. Прибыли по приглашению царского правительства и состояли преимущественно из немецких колонистов. Жили в Екатеринославской, Таврической, Херсонской губерниях. В районе Запорожья основали поселок Дармштадт - теперь Ромашки, Запорожской области. Во время Голодомора 1932-33-х и сталинских репрессий почти все вымерли или были депортированы в Сибирь.

Автор: facebook.com/vladmoroko
  В Запорожье обнаружили надгробия меннонитов, из которых большевики сделали фундамент
В Запорожье обнаружили надгробия меннонитов, из которых большевики сделали фундамент
6 ноября 1926-го в Запорожье открылся рабочий театр "Металлист". Был расположен на просп. Соборном. Здание театра спроектировал архитектор Дитрих Тиссен, сначала в нем был культурный центр меннонитов - протестантов из Германии, которые селились в окрестностях Запорожья. Здание было расположено на территории немецкой колонии Шенвизе. Для архитектуры меннонитов характерны арочные окна.
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