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четверг, 04 марта 2021 11:06

Увеличили количество предметов с украинским языком преподавания

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Увеличили количество предметов с украинским языком преподавания
Австрийские власти в Галичине решила пойти на уступки украинцам 1890-го. Фото: polona.pl

4 марта 1891 года Министерство образования и вероисповеданий Австро-Венгерской империи в программах учебных курсов учительских семинарий Львова, Тернополя и Станислава, современный Ивано-Франковск, увеличило количество предметов с украинским языком преподавания.

Министерство юстиции 9 июня 1891-го издало распоряжение в ипотечных книгах записи делать на языке представления. Галицкое наместничество обязало правительственные органы вести переписку с украинцами на украинском языке. Это не всегда выполняли.

На государственных учреждениях наряду с немецкими и польскими надписями стали появляться украинские. В следующем году в школах ввели украинское фонетическое правописание. Австрия искала пути урегулирования украинско-польского противостояния в Галиции. Хотела получить лояльность украинцев. Боялась, что на них начнет влиять Российская империя.

Наместник императора в Галичине Казимир Бадени объявил политику лояльности к украинцам под названием "Новая эра". При этом он препятствовал избранию украинских депутатов в Сейм. Официального документа с перечнем конкретных условий соглашения не заключили. Украинские деятели устно договаривались с австрийскими властями. Шла речь об открытии нескольких украинских средних учебных заведений, украинских кафедр Львовского университета, расширение сфер применения украинского языка.

Новая политика активизировала деятельность "Просвіт", Научного общества имени Тараса Шевченко, страхового общества "Днестр". Украинцы стали печатать больше книг, историка Михаила Грушевского назначили профессором Львовского университета.

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В 1897 году Бадени приказал армии разогнать протестующих. Они выступали против злоупотреблений на выборах. Австрийцы под разными предлогами лишали права голоса украинских активистов. При этом вносили в списки мертвых. Голоса крестьян покупали за колбасу и водку. Украинские деятели поняли, что не надо ждать лояльности от Вены. Перешли к радикальной борьбе за национальные права.

10 сентября 1859-го в украинских школах и изданиях Галичины губернатор Агенору Ґолухивський приказал использовать латиницу, разработанную чешским филологом Иосифом Иречеком. Он предложил украинский латинский алфавит на основе чешского правописания. Считал, что кириллица подходит только для церковнославянского. Указывал на опыт перехода на латиницу чехов, хорватов, словенцев и поляков.

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Дата
04
марта

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Увеличили количество предметов с украинским языком преподавания

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