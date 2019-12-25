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Установили памятную доску на месте посольства УНР в Берлине

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Установили памятную доску на месте посольства УНР в Берлине
В Берлине было посольство УНР. Фото: Укринформ

В центре Берлина установили памятную доску на месте первого дипломатического представительства Украины в Германии.

Участие в открытии принял министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и почти 20 руководителей украинских посольств в странах Западной и Северной Европы, которые прибыли на региональную конференцию послов, сообщает Укринформ.

Доску разместили на стене набережной, где было здание посольства УНР. Его открыли после подписания 9 февраля 1918 в Бресте мирного договора между Украиной и Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией.

Точное местонахождение посольства установили в 2017 году исследователи Свободного университета Берлин по просьбе Посольства Украины в ФРГ.

В сентябре 1918 года во время своего визита в Германию миссию торжественно открыл гетман Павел Скоропадский.

После признания Германской империей Украинской советской социалистической республики работников украинской миссии заставили передать здание представителям УССР. Они продолжали использовать ее как дипломатическое представительство.

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После образования СССР миссия прекратила свою деятельность. Дом был собственностью Советского союза до 1928 года. Сооружение изменило нескольких владельцев, среди которых было нацистское детское движение Гитлерюгенд.

На месте района, где было здание посольства, нацисты хотели построить Большой зал народа. В конце Второй мировой войны здания уже не существовало. Полная расчистка территории завершилось летом 1962 года.

В канун Дня Войска Польского в Варшаве на Вольском православном кладбище почтили память воинов Украинской Народной Республики.

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