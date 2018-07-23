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понедельник, 23 июля 2018 16:00

Установили памятник, который стоял отлитым 8 лет

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Установили памятник, который стоял отлитым 8 лет
Памятник Богдану Хмельницкому сначала должен быть многофигурных. Фото: Укринформ

В Киеве на Софийской площади 23 июля в 1888 году торжественно открыт памятник Богдану Хмельницкому. До этого он восемь лет пролежал уже отлитым. Не хватало средств на постамент.

Идея памятника Богдану Хмельницкому возникла еще в 1850-е годы. В 1870 году русский царь Александр ІІ позволил собирать средства на памятник украинскому гетману.

Киевляне не очень охотно жертвовали деньги. Было собрано лишь 25 тыс. рублей. Автор эскиза памятника Михаил Микешин решил экономить. Он отказался от многих элементов многофигурной композиции. Ни были отлиты барельефы "Битва под Збаражем", "Въезд войска Хмельницкого в Киев", скульптура поверженного поляка, композиция из кобзарем в образе Шевченко и многое другое. На памятник 25,6 тонн старой корабельной меди пожертвовало Морское ведомство, пишет "Укринформ".

В 1877 году была изготовлена ​​гипсовая модель. В 1879 году в Санкт-Петербурге композицию отлили из металла. В 1880 году ее привезли в Киев. Она еще восемь лет пролежала во дворе Старокиевской полицейского участка. Опять не хватало средств на постамент. В 1886 году Киевская городская управа отдала для памятника гранитные глыбы, которые остались от строительства опор Цепного моста.

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Монумент сначала хотели установить на Бессарабской площади. Ее должны переименовать в площадь Хмельницкого. Киевская дума постановила, что памятник будет стоять перед Софийским собором.

Памятник Богдану Хмельницкому развернут спиной к Москве.

Поворот скульптуры гетмана на 180 градусов обойдется городскому бюджету в 700 тыс. грн.

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Дата
23
июля

Установили памятник, который стоял отлитым 8 лет

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