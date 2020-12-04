Установили личность солдата, погибшего во время Первой мировой

Разыскали родственников военного из Канады. Фото: "Вокруг света"

Установили личность солдата Королевского Ньюфаундлендская полка, который погиб в Первой мировой войне.

Комиссия по опознанию завершила исследование тела рядового канадца Джона Ламберта, который в 1916 году добровольцем ушел на фронт. Для этого приписал себе 3,5 года, сообщает "Вокруг света".

ДНК 16-летнего солдата совпала с образцами, которые предоставила его 90-летняя племянница.

Тело изучали более 3 лет. Установили, что это рядовой Джон Ламберт из Сент-Джонса в канадской провинции Ньюфаундленд. Тогда она считалась частью Великобритании. Останки его и еще трех неопознанных британских солдат нашли во время полевых раскопок под городом Лангемарк в Бельгии весной 2016 года.

В августе 1917-го дивизия Ламберта должна была атаковать немецкие позиции к северу от Ипра в Бельгии. Операция прошла успешно, но молодой солдат из боя не вернулся.

Родственникам сообщили, что мужчину похоронили в братской могиле неподалеку от поста полевой скорой помощи.

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Неправильно указанный Джоном Ламбертом возраст сбил исследователей с толку. Анализ костей не отвечал информации из военного билета.

Ученые разыскали потомков 13 из 16 пропавших без вести воинов. Затем по очереди начали изучать образцы ДНК, сопоставляя с данными из захоронения в Бельгии. ДНК неизвестного солдата совпала с ДНК 90-летней Патрисии Иган. Потомки Джона Ламберта говорят, что всегда помнили о погибшем мужчине.

22 апреля 1915 в ходе Первой мировой войны во время атаки у города Ипр (Бельгия) на шестикилометровой участке фронта немцы впервые применили ядовитый газ - в течение 5 минут против французов было выпущено 180 тонн хлора. С 15 тыс. отравленных треть погибла. Через два года в этом же районе германская армия применила уже другой газ, горчичный, который получил название иприт.