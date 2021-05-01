Установили личность солдата из России, которого нашли на территории Украины

В Житомирской области нашли тело красноармейца. Фото: facebook.com/PoshukZhytomyr

Украинским исследователям удалось установить личность солдата Красной армии, тело которого нашли в Малинском районе Житомирской области.

Он оказался Леонидом Лысенко 1921 года рождения. Происходил из современной Оренбургской области РФ, из села Архангеловка.

Члены ИПО "Поиск" нашли тело 11 апреля. При солдате была только каска СШ-39 и медальон. В нем обнаружили данные о человеке.

Мужчину призвали в Актюбинске, Казахстан. Имел звание сержанта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Похоронили красноармейцев, погибших в Галичине

Лысенко пропал без вести в 1941 году на Житомирщине.

В селе Лемеши Бердичевского района Житомирской области перезахоронили лейтенанта Андрея Сыроеда 1919 года рождения. Он погиб в начале Второй мировой войны.