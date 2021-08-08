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Установили, кто первым начал чеканить деньги

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Установили, кто первым начал чеканить деньги
В древнем Китае чеканили деньги в форме лопаток. Фото: Antiquity

Китайские археологи обнаружили в древнем городе Гуаньчжуан доказательства древней чеканки монет.

В древней мастерской обнаружили монеты в виде лопаток, глиняные формы и стержни для отливки полых ручек. Они имели стандартную форму. Радиоуглеродная датировка и анализ керамики показали, что этот процесс наладили между 640 и 550 годами до н. е, сообщает Antiquity.

Хао Чжао из Чженчжоуского университета исследовал артефакты, которые недавно раскопали в провинции Хэнань. Археологи обнаружили древний монетный двор, на котором отливали стандартизированные лопатки.

Город Гуаньчжуан расположен в Центральном Китае в 12 км к югу от Хуанхэ. В литейной мастерской ученые обнаружили более 6 тыс. глиняных форм для производства различных предметов и две древние монеты. Одна из них сохранилась очень хорошо. На лопатообразной монете нет надписей, указывающих на место производства или номинал. Это характерно для древних изделий.

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Существование чеканки в Гуаньчжуане подтвердило наличие керамических форм для изготовления таких монет. Археологи нашли 54 глиняных стержней для отливки полых ручек лопаток. Ученые выяснили, что литейное производство в Гуаньчжуане началось около 780 года до н. е. Сначала там изготавливали ритуальные сосуды, оружие, части колесниц и церемониальные предметы. Между 640 и 550 годами до н. е. в мастерской наладили стандартизированную чеканку бронзовых монет в виде лопаток.

В захоронении на севере Китая археологи обнаружили крем для лица, которому 2,7 тыс. лет. В гробнице знатного человека также нашли бронзовое погребальное оружие и богато украшенный бронзовый сосуд. В одном из сосудов был мягкий желто-белый материал. Исследователи приняли его за косметический крем.

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