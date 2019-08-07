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среда, 07 августа 2019 10:12

Усилил Голодомор - 87 лет назад приняли жестокий закон

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Усилил Голодомор - 87 лет назад приняли жестокий закон
"Закон о 3 колосках" приняли 7 августа 1932-го Фото: memorialholodomor.org.uа

Постановление правительства СССР "Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации" приняли 7 августа 1932-го. В народе его знали под названием закон "о 3 колосках".

Документ написал лично Сталин с целью "преодоления саботажа и кризиса хлебозаготовок". За ним в СРСР засудили более 180 тыс. человек.

Закон предусматривал расстрел с конфискацией всего имущества за "хищение колхозной собственности". Тогда в разгар Голодомора люди пытались выйти в поле и найти хоть что-то съедобное, ведь продукты забирали даже с приусадебных участков. Было много женщин с ножницами, которые срезали несколько колосков пшеницы, чтобы накормить своих детей. Их власть называла парикмахерами.

Постановление имело смягчающие обстоятельства - вместо расстрела лишали свободы сроком на 10 лет с конфискацией всего имущества. Его тут же передавали в колхозную собственность. Амнистия запрещалась. Под его действие попадали и дети любого возраста.

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Партийная газета "Правда" 1988 писала о 54 тыс. осужденных по этому закону в СССР и 19 тыс. в Украине. На самом деле цифры были значительно больше.

На начало 30-х годов в СССР уже полностью была проведена коллективизация, которая лишала крестьянина чувства собственной индивидуальности. Большинство имущества контролировалось в колхозах. Образ кулака создавал впечатление успешного фермера, который спокойно может обходиться без коллективного труда. В условиях коллективизации и отсутствия собственного хозяйства такой класс как кулаки представлял угрозу для большевистской политики.

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Дата
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