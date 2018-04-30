Усама бен Ладен прикрывался женой от военных, как живым щитом

Усама бен Ладен. Фото: UA.News

2 мая 2011 года в Пакистане спецназовцами США был убит лидер террористической организации "Аль-Каида" Усама бен Ладен. Операция под кодовым названием "Копье Нептуна" была санкционирована президентом США Бараком Обамой.

Усама Бен Ладен был лидером "Аль-Каиды" с момента основания террористической организации. Именно он финансировал афганских моджахедов. В 1997 году Бен Ладен и второй человек в "Аль-Каиде" Айман аль-Завахири превратили ее в организацию, которая наводит ужас на мир. "Аль-Каида" создает тренировочные лагеря, и борьба, которую Бен Ладен ведет против западного влияния в мусульманском мире, становится борьбой всех воинственных джихадистов.

Теракты проводились только с разрешения Центра. И уже через четыре года, 11 сентября 2011 года, происходят самые ужасные теракты в истории США. В видеообращении главный террорист объявляет: "С Божьей помощью конец Америки приближается. И молю Бога принять этих молодых людей как мучеников. Они сделали большое дело. Они заставили нас, мусульман, гордиться, а Америке дали урок, который она не забудет".

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В том же году американские войска вторгаются в Афганистан, где начинают борьбу с "Аль-Каидой" и Талибаном. Бен Ладен и его люди отступают на север Пакистана.

Со времени терактов 11 сентября 2001 года о смерти Усамы бен Ладена заявляли шесть раз. Однако только 2 мая 2011 года в результате 4-часовой тайной спецоперации Усама бен Ладен был убит членами спецподразделения военно-морских сил США в своем доме в городе Абботтабад в 50 км от Исламабада. Вместе с бен Ладеном были убиты один из его старших сыновей и погибла один из четырех жен, которую использовали как живой щит.

После завершения атаки американцы доставили тело бен Ладена в Афганистан для идентификации и тот же день с соблюдением мусульманских обычаев похоронили его в Аравийском море. "Аль-Каида" подтвердила смерть бен Ладена 6 мая, пообещав отомстить за убийство.

Сын покойного лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена - Хамза пригрозил США в 2016 году. Свою угрозу он озвучил в 21-минутном аудиообращенитай нойи "Мы все Усама". "Если вы думаете, что за совершенное вами в Абботтабаде преступление, не будет наказания, то вы очень ошибаетесь", - сказал Хамза бен Ладен.