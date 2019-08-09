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пятница, 09 августа 2019 12:02

Юный и с книгой в руках: открыли памятник Пантелеймону Кулишу

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Памятник Пантелеймону Кулишу открыли в поселке Ворониж, Сумской области. Он воссоздает образ молодого писателя с книгой в руках.

"Скульптура изображает юные годы Пантелеймона Александровича не случайно, ведь именно в это время начинаются его правильные порывы, задачи и идеи, способы идти к цели. Книга в руках художника - символ того, что он избрал для себя науку и знания", - рассказал Укринформу киевский скульптор Владимир Лозовой.

Взгляд писателя направлен на село Кулешовка - там в свое время проживала семья деятеля.

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Автор: ukrinform.ua
  На Сумщине открыли памятник Пантелеймону Кулишу
На Сумщине открыли памятник Пантелеймону Кулишу

Писатель Пантелеймон Кулиш родился 7 августа 1819-го в Ворониже - теперь Шосткинский район Сумской области. Отец Александр Кулиш происходил из старшинского казацкого рода. Мать Екатерина Гладкая - дочь казацкого сотника.

"Пантелеймон рожден очень хирявим, чуть живым, - пишет сам о себе в очерке "Жизнь Кулиша". - Года два не говорил. Начав говорить, протягивал слова, как пел. Развивался он туго. Был у матери холеным ребенком, а отца ужасался и от его голоса дрожал, как и мать".

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