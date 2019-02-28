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четверг, 28 февраля 2019 15:44

Уникальный документ продали на аукционе

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Уникальный документ продали на аукционе
В Чехии продали старинный документ. Фото: OLX.ua

На аукционе продали документ, который имеет отношение к чешскому мыслителю, реформатору церкви Яну Гусу.

Выставленная ​​на аукционе грамота датирована 1414 годом, ею Ян из Есениц лишается звания доктора права, и ему произносится анафема. Запись нотариуса на латинском языке, сделанный на пергаменте и заверенный печатью, сообщает "Радио Свобода".

Специалисты подтвердили историческую уникальность документы. Ян из Есениц был другом и защитником Яна Гуса в суде.

Стартовая цена документа составляла $ 177 тысяч. В результате торгов на аукционе он был продан за $ 270 тысяч.

Имя покупателя не называется.

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Присутствующие на торгах представители Национальной библиотеки Чехии не смогли приобрести документ.

Генеральный директор Национальной библиотеки Мартин Коцанда признал, что грамота очень хорошо подходила к сборнику рукописей, хранящихся в фондах библиотеки.

Польские археологи, изучающие самый большой некрополь Незабилице в Чехии, обнаружили чрезвычайно редкое захоронение знатного представителя племени маркоманов.

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