Уничтожили вид древнего городища - установили статую Богоматери

У средневекового Стильского городища во Львовской обл. установили скульптуру Богоматери.

Таким образом испортили его уникальный вид, сообщает "Львовское Ополье" в Facebook.

"В селе Дуброва у самого Стильского городища почти две недели продолжаются строительные работы - проводят масштабные насыпи грунта и устанавливают фигуру Богоматери. Работы не является санкционированными ни местной ОТГ, ни ответственными за сохранение исторического наследия органами областной власти", - сообщили активисты.

Работы изменили вид городища VIII-X века, которое является историко-культурным заповедником и памятником археологии национального значения.

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"Мы удивлены, что органы, которые должны контролировать сохранность памятников - не вмешались в течение двух недель и не реагируют сейчас. И требуем расследования, реакции и сохранения уникального вида памятника. Мы не против новых сакральных объектов, однако такие объекты не должны уничтожать историческое наследие Украины", - говорится в сообщении.

Стольское городище племени белых хорватов открыли в 70-х годах ХХ в. В IX - начала XI века на этом месте существовал большой город. Его население могло достигать 40 тыс. человек.

Автор: facebook.com/lvivskeopillya У древнего городища установили статую

В селе Старые Безрадичи Обуховского района Киевской области "черные археологи" ограбили древнерусское городище, которое имеет охранный статус.