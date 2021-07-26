Умер композитор, попавший в сумасшедший дом за оскорбление российского правителя

Артема Веделя упекли в сумасшедший дом за антицарские надписи Иллюстрация: day.kyiv.ua

26 июля 1808 года в родительском доме в Киеве умер композитор 41-летний Артемий Ведель. Провел девять лет в сумасшедшем доме за оскорбление царя.

Артемий Ведель родился в Киеве в семье мещанина, мастера по изготовлению иконостасов Лукьяна Ведельского. Учился в Киево-Могилянской академии, где впервые овладел музыкальными инструментами и начал создавать собственные музыкальные произведения. В академии дирижировал хором и оркестром студентов. В 1788-м его способности заметил митрополит Киевский и Галицкий Самуил Миславский. Он отправил юношу в Москву. Там Ведель пять лет руководил капеллами местного генерал-губернатора Петра Еропкина, а затем его преемника Александра Прозоровского.

По возвращении в Киев Ведель возглавил музыкальную капеллу генерала Андрея Леванидова. В 1796 году вместе с генералом переехал в Харьков. Его произведения стали петь в церквях, изучать в Харьковском коллегиуме. Но вскоре корпус Леванидова расформировали царским указом и Ведель тоже подал в отставку. В это время в украинских церквях запретили петь псалмы, молитвы, канты и колядки, не относящиеся к непосредственно службе. Это отразилось и на творчестве композитора.

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Ведель перешел работать в общественное ведомство губернатора Слободско-Украинской губернии Алексея Теплова. Вел вокальный класс в Казённом училище в Харькове. Но его произведения начали запрещать и там. В конце лета 1798-го переехал в Киев и поселился у отца. От безысходности стал послушником Киево-Печерской лавры.

Как-то в Лавре монахи нашли книгу "Служба преподобному отцу нашему Нилу". Ее страницы были исписаны клеветой на царскую семью. Якобы на одной из страниц нашли даже пророчество об убийстве тогдашнего царя Павла I. Архимандрит Киево-Печерской лавры обвинил в этом Веделя. Его объявили сумасшедшим и отправили в сумасшедший дом Кирилловского монастыря. Отцу удалось забрать сына через девять лет, но вскоре после того Ведель умер.

Его похоронили на разрушенном Щекавицком кладбище на Подоле. Точное место захоронения не сохранилось. В настоящее время известны лишь 31 хоровой концерт Артемия Веделя, две литургии и несколько других произведений.

27 октября 1745 года в Глухове родился великий украинский композитор Максим Березовский. Здесь действовала мощная музыкальная школа, где воспитывались музыканты для работы при дворе российских императоров. Высшее образование получил в Киево-Могилянской академии, где начал писать собственные произведения. В 1769-м уехал на учебу в Болонской филармонической академии. В 1771 году Березовский получил звание maestro di musica и был избран членом Болонского филармонического общества. Вскоре в Ливорно была поставлена его опера "Демофонт". Композитор стал первым украинским автором оперы. Вернувшись в 1774-м в Российскую империю, Максим Березовский столкнулся с равнодушием чиновников. Постоянные лишения, невозможность найти применение творческим силам привели композитора к нервной болезни. 22 марта 1777 года Максим Березовский умер.