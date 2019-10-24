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суббота, 26 октября 2019 08:21

Умер кит, которого пытались вытянуть спасатели

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Умер кит, которого пытались вытянуть спасатели
Prezydent SSHA Ronalʹd Reyhan viddaye nakaz viysʹkovym i ryatuvalʹnykam pidklyuchytysya do operatsiyi zi zvilʹnennya kytiv "Proryv". Foto: www.polarpost Shchodnya temperatura povitrya padaye, tovshchyna lʹodu dosyahaye 40 sm. Pershym vtratyv syly dev'yatymisyachnyy Bon-Bon. Vin pochav khrypity i 21 zhovtnya pomer vid nestachi kysnyu. Reyhan prosytʹ dopomohy u prezydenta SRSR Mykhayla Horbachova. V Arktytsi yakraz perebuvaly sudna Dalekoskhidnoho morsʹkoho paroplavstva: kryholamy "Admiral Makarov" i "Volodymyr Arsenʹyev". Kryholam probyvaye lid tilʹky do vkhodu v lahunu, rizhe lid v prototsi. Oslableni kyty ne rozumily, choho vid nykh khochutʹ lyudy. Todi zhyteli Barrou i zhurnalisty staly shtovkhaty kytiv palytsyamy i rukamy v storonu vykhodu. Vnochi kyty vyplyvly u vidkryte more. Amerykantsi vytratyly na operatsiyu z poryatunku kytiv 5,5 mln. dol. Vdova Anna Teylor stala pershoyu zhinkoyu, yaka uspishno spustylasya vnyz po Niaharsʹkomu vodospadu v bochtsi. Tse stalosya 24 zhovtnya 1901 roku. Показати більше 943/5000 Президент США Рональд Рейган отдает приказ военным и спасателям подключиться к операции по освобождению китов "Прорыв". Фото: www.polarpost

Ледокол "Адмирал Макаров" 26 октября 1988 года пробил лед в замерзшей лагуне Чукотского моря недалеко американского городка Барроу. Помог спасти двух китов.

Самец, самка и детеныш направлялись на зимовку к побережью Калифорнии и застряли во льдах. Их видит китобой-эскимос Рой Амаогак с Аляски 7 октября 1988-го. Резкое похолодание замкнуло выход из лагуны льдами, киты оказались в плену. Чтобы вдохнуть воздуха подплывают по очереди в небольшой проруби.

Мужчина обращается за помощью к односельчанам. Они ручными пилами и топорами ломают лед по направлению к морю. Каждое утро разбивают тонкий лед в проруби, через который дышали киты. Зовут на помощь Greenpeace и журналистов. О беде, в которую попали киты, узнает весь мир. Китам даже придумывают имена. Спасатели называют их Сику, Путу и ​​маленький Бон-Бон.

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Президент США Рональд Рейган отдает приказ военным и спасателям подключиться к операции по освобождению китов "Прорыв". Ежедневно температура воздуха падает, толщина льда достигает 40 см. Первым потерял силы девятимесячный Бон-Бон. Он начал хрипеть и 21 октября умер от недостатка кислорода. Рейган просит помощи у президента СССР Михаила Горбачева. В Арктике находились судна Дальневосточного морского пароходства: ледоколы "Адмирал Макаров" и "Владимир Арсеньев". Ледокол пробивает лед только ко входу в лагуну, режет лед в проливе.

Ослабленные киты не понимали, чего от них хотят люди. Тогда жители Барроу и журналисты стали толкать китов палками и руками в сторону выхода. Ночью киты всплыли в открытое море. Американцы потратили на операцию по спасению китов 5,5 млн дол.

Вдова Анна Тейлор стала первой женщиной, которая успешно спустилась вниз по Ниагарском водопада в бочке. Это произошло 24 октября 1901 года.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
26
октября

Умер кит, которого пытались вытянуть спасатели

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