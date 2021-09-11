Умер архитектор и художник Флориан Юрьев

Художник умер 11 сентября 2021 года. Фото: unn.com.ua

Сегодня, 11 сентября, скончался украинский художник и архитектор Флориан Юрьев. Мужчина стал автором наземной станции метро "Крещатик", ресторана "Метро" и герба Киева. Ушел из жизни в 92 года.

Об этом сообщили на странице ценителей художника в Facebook.

"Утром ушел из жизни Флориан Ильич Юрьев. Ему было 92 года", - говорится в сообщении.

Кроме архитектуры, художник любил музыку. Был одним из лучших скрипичных мастеров Украины. На творческом счету Юрьева - семь авторских патентов в области музыкальной акустики, которые усовершенствовали и придали современное звучание скрипке и виолончели.

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В 2020 году Департамент охраны культурного наследия внес здание Летающей тарелки на Лыбидской в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия. Здание института является одним из ярких примеров советского модернизма, воплощенного архитектором Флорианом Юрьевым.