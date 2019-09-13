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пятница, 13 сентября 2019 11:53

Украинского священика застрелили в Польше

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Украинского священика застрелили в Польше
Василий Шевчук провел первую Литургию 6 апреля 1930-го в дрогобычском храме Пресвятой Троицы Фото: memory.gov.ua

Священника греко-католической церкви и капеллана УПА Василия Шевчука казнили в польской тюрьме 13 сентября 1948-го.

Еще в начале 1945-го от рук поляков погибло много священников, мужчин и их семьи рубили даже топорами. Шевчук получал постоянные угрозы от польских партизанских формирований - Батальонов хлопских. Представители Армии Крайовой делали на него покушения. Поэтому решает присоединиться к УПА - становится капелланом под псевдонимом "отец Кадило".

Мужчину приставили к Перемышльскому куреню под командованием поручика Михаила Громенка. Там служил полевые литургии, отпевал умерших, предоставлял соотечественникам духовную поддержку.

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В июне 1947-го, во время массового уничтожения населения на Закерзонье, УПА начала Большой рейд на Запад. Бойцы вступили на территорию Чехословакии. Отдел Громенко был единственным, который прибыл в дисциплинированном порядке. Но обессиленного Шевчука схватили чехословацкие спецслужбы. Через месяц они передадут его польской власти. Поляки в свою очередь отправят его в тюрьму города Жешув. Там будет сидеть в камере вместе с уголовниками.

Через год, 13 сентября его расстреляют во дворе Жешувского Замка по приговору Военного суда Польши. Место захоронения неизвестно.

II этап принудительной депортации украинцев с Холмщины, Лемковщины и Подляшья - теперь территория Польши завершили 2 августа 1946-го. Тогда с украинских этнических территорий на территорию УССР выселили около 482 тыс. человек.

Соглашение об эвакуации украинского населения с территории Польши подписали правительство УССР и Польский комитет национального освобождения еще в 1944-м. За ним украинцы должны были добровольно выехать в УССР.

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Дата
13
сентября

Украинского священика застрелили в Польше

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