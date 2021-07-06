Украинского командира расстреляли за отказ перейти на сторону врага

Фома Пархомюк командовал полком серожупанников Фото: upa75ua.blogspot.com

6 июля 1920 года неподалеку от Хмельницкого большевики расстреляли украинского командира Фому Пархомюка.

Известно, что мужчина имел звание поручика в армии Российской империи. Участвовал в Первой мировой войне, а с началом революции поддержал украинизацию армии. С января по апрель 1919-го был командиром 2-го Серожупанного полка действующей армии УНР и боролся с большевиками.

В 1920 году возглавил сотню в общей юношеской школе в Каменце - теперь город в Брестской области Беларуси. Поддержал наступление объединенных сил УНР и Польши с целью освобождения Украины.

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Отряд Пархомюка окружили "красные" у Проскурова - теперь Хмельницкий. Часть погибла, а часть попала в плен. Пархомюк вел себя достойно и мужественно, поэтому получил смертный приговор от Григория Котовского, командовавшего "красной" кавалерийской бригадой.

Перед расстрелом большевистский комиссар предложил Перхомюку вступить в ряды Красной армии и сохранить жизнь. Он плюнул ему в лицо и погиб со словами "Слава Украине!".

Польские и украинские военные заняли оккупированный большевиками Киев 7 мая 1920 года. В столицу вошли кавалерийские части. За сутки до того военные выбили "красных" из Белой Церкви. Уже на окраинах Киева захватили один из трамваев и из Пущи-Водицы доехали до Крещатика и вернулись, прихватив с собой в плен одного из большевистских командиров. В тот же день завершился Первый зимний поход армии УНР. В районе Ямполя разъезд Черных запорожцев встретился с разъездом 3-й Железной дивизии, что значительно подняло боевой дух всех украинских воинов.