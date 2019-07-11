Украинский вояку дали 10 лет

Василий Макух совершил акт самосожжения в знак протеста против русификации 1968-го Фото: twitter.com/history_ukraine

Участника сопротивления и бойца УПА Василия Макуха арестовали 11 июля 1946 года. Назначили 10 лет трудовых лагерей.

1944 года 17 летнего парня призвали в призывной пункт из которого он бежал и присоединился к рядам повстанцев. При выполнении приказа командира Заверюхи попал в засаду НКВД. Его серьезно ранили в ногу и взяли в плен. Помощь мужчине оказали в Сокальской больнице. Однако стал военнопленным. На допросах его не раз били по раненой ноге, требуя выдать тайники повстанцев. Мужчина не делает этого. Тогда попадает в тюрьму Бригидки, где процедуры повторяются.

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11 июля осуждают на 10 лет лишения свободы в трудовых лагерях, с конфискации всего имущества и лишением прав. Срок заключения отбывал в Дубровлазе на станции Потьма, Мордовия и в Сибири. 18 июля 1955-го освобожден из заключения и выслан на спецпоселение. В 1956-м переезжает в Днепр.

5 ноября 1968-го сожжет себя в центре Киева в знак протеста против русификации со словами "Хай живе вільна Україна!".

Следствие НКВД по делу украинского священника Андрея Бандеры - отца проводника ОУН Степана Бандеры - завершилось 2 июля 1941-го. После многочисленных пыток мужчину приговорили к расстрелу. "Будучи отцом руководителя ОУН Степана Бандеры, поддерживал с ним связь", - говорилось в следственном деле. Также к нему добавили наличие "националистической литературы", укрытие нелегалов, "националистические убеждения подсудимого". Суд над священником состоялся 7 июля и в продолжался менее 2-х часов.