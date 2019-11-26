Украинских политиков подчинили Москве

Украинские коммунисты попытались обрести самостоятельность от российских в Гомеле в 1919 году Фото: twitter

Совещание представителей КП(б)У Правобережной Украины состоялась в Гомеле - теперь Беларусь 26 ноября 1919-го. Украинские коммунисты выразили недовольство вмешательством Москвы в украинские дела.

Председательствовал на совещании Дмитрий Мануильский. Оппозицию к русским большевикам составила "фракция федералистов". Представители стояли на позициях коммунистической самостоятельности. Были сторонниками возрождения украинской государственности и свободы политических действий. Позже такие взгляды назовут "национал-коммунизмом".

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Коммунист Юрий Лапчинский выступил с докладом "О советском строительстве", в которой выразил все эти тезисы. Реакция была мгновенной. В работу совещания вмешались представители России и оно мгновенно, большинством голосов, отвергло предложения федералистов. Впоследствии их взгляды признали некоммунистическими, а Лапчинского и его сторонников исключили из рядов КП(б)У.

В резолюциях Гомельского совещания было подтверждено политику большевиков на военное и экономическое подчинение УССР Советской России.

Советская Россия 13 ноября 1918-го в одностороннем порядке разорвала Брест-Литовский мирный договор. Это позволило большевикам продолжить военную интервенцию в Украину. Сепаратный договор подписали 3 марта того же года в городе Брест-Литовск - теперь Брест в Беларуси. Ему предшествовал ряд важных переговоров относительно выхода стран из Первой мировой войны.