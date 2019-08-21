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среда, 21 августа 2019 10:46

Украинские воины освободили колонну пленных

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Украинские воины освободили колонну пленных
В парке имени Тараса Шевченко в Ивано-Франковске 26 мая 2019-го состоялась реконструкция боев УПА против подразделений Народного комиссариата внутренних дел СССР Фото: galka.if.ua

Воины УПА освободили колонну заключенных возле села Пески, Щирецкого - теперь Пустомытовского района Львовской области 21 августа 1944-го. В бою убили 27 сотрудников НКВД.

Репрессии по отношению к населению района применяли с 1941-го. С началом Второй мировой войны районный отдел НКВД во главе с Григорием Поповым расстрелял в Ширецкой тюрьме 28 местных жителей.

С возвращением советской власти на эти территории истребительные батальоны начали поиск "потенциальных врагов СССР", которыми были повстанцы и участники оуновского подполья, в частности их семьи.

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На территории Щирецкого района повстанцы контролировали лесистую местность с деревнями Красив, Попеляны, Пидтемне, Черкассы, Глуховец и Пески. Их вооруженные отряды осуществляли единичные акции - нападения на сельсоветы, возрожденные колхозы, коммунистов-представителей района.

Когда стало понятно, что восставших не выкурить из лесов, НКВД взялось за их семьи. Женщин, детей, уличенных повстанцев заключали и отправляли в тюрьмы, иногда расстреливали, но большинство готовили к депортации в Сибирь или на Дальний Восток. 21 августа колонна с заключенными направлялась к Ширецкой тюрьме и попала в засаду УПА. Всех агентов НКВД и конвоиров убили - узников освободили.

За 6 дней большой собранный отряд повстанцев напал на районный центр Ширец. В ходе боя ликвидировали патрульный батальон НКВД и отступили.

Бойцы УПА провели удачный бой с нацистами в Ясинце-Масьовой - теперь Ясеница Львовской области 6 августа 1944-го. В ходе боя уничтожили 32 и взяли в плен 107 немцев.

Операцию проводил курень "Скажені". Он входил в состав военных округов "Черный лес" и "Говерла" направления УПА-Запад. Командовал куренем хорунжий Василий Андрусяк - Резун.

Задачу уничтожения немцев имела 2-я чота 1-й сотни под командованием булавного Славка. Бойцы подготовили засаду неподалеку Ясеницы и напали на нацистский конвой. Начался бой, в ходе которого немцев взяли в кольцо и не дали возможности отступить.

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Дата
21
августа

Украинские воины освободили колонну пленных

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