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четверг, 22 апреля 2021 11:06

Украинские военные захватили железнодорожную станцию

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Украинские военные захватили железнодорожную станцию
Солдаты - участники крымского похода, фотографируются рядом с тяжелым бронеавтомобилем "Гайдамака" Фото: uinp.gov.ua

22 апреля 1918 года крымская группа Армии УНР под командованием полковника Петра Болбочана форсировала Сиваш и захватила узловую станцию ​​Джанкой. Началось освобождение Крыма от большевиков.

Занять полуостров и взять под контроль Черноморский флот бывшей империи военный министр УНР Александр Жуковский и командование планировали во время совместного украино-германского наступления на россиян, которые тогда захватили большую часть Украины. Войска должны были опередить немцев, которые тоже наступали на полуостров и имели собственные цели относительно него. Крым формально не принадлежал к УНР - политики определяли украинские земли в пределах 9 губерний.

Во время освобождения Левобережья в апреле, из частей Запорожской дивизии сформировали Славянскую группу армии УНР под командованием полковника Владимира Сикевича, что должна была освободить Донбасс, и Крымскую группу во главе с полковником Петром Болбочаном. Уже 18 апреля военные крымской группы освободили Мелитополь, а 21 апреля - Новоалексеевку. Понимая угрозу, большевики построили укрепленные позиции на переправах через Сиваш. У них в распоряжении были орудия и пулеметы. Заминировали мост.

Операцию по взятию переправы военные УНР начали ночью. Отряд во главе с сотником Зилинским проскочил заминированный мост на мотодрезинах. Солдатам удалось обезвредить охрану и дезактивировать взрывчатку. Тогда на уже безопасный мост ворвались бронепоезда Семена Лощенко и Павла Шандрука, из которых вели непрерывный огонь. За ними шла пехота. Военные быстро захватили укрепления "красных", а те начали панически отступать. В то же время немцы атаковали Крым западнее.

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Болбочан приказал войскам преследовать врага. 22 апреля остатки большевиков разбили под Джанкоем. К Болбочану присоединились крымскотатарские повстанцы.

24 апреля Крымская группа заняла Симферополь, а на следующий день - Бахчисарай. Вскоре украинские военные провели успешные бои возле Севастополя. Командующий Черноморским флотом адмирал Михаил Саблин объявил о подчинении украинскому правительству, а на кораблях подняли украинские флаги.

Однако, очень скоро "союзники" немцы окружили места дислокации украинских войск в Симферополе. Болбочан получил ультиматум с требованием немедленно сложить оружие и выехать из Крыма. 27 апреля крымская группа оставила полуостров и с оружием, знаменами и частью захваченного имущества расположилась в окрестностях Мелитополя.

Крымский поход стал настоящим триумфом украинской армии несмотря на противодействие немцев. Именно благодаря его успеху гетман Павел Скоропадский сможет присоединить Крым к Украине на правах автономии и сохранить под украинской властью Черноморский флот до конца 1918 года.

4 октября 2020 года в Киеве открыли первый в мире памятник герою украинской войны за независимость 1917-1921 годов полковнику Петру Болбочану. Памятник построили на улице Сечевых Стрельцов, 86 - напротив кинотеатра Киевская Русь. Вокруг него расположены одноименный сквер. Ранее там стоял бюст посвященный коммунистическому бюрократу, убийцые и организатору Голодомора Станиславу Косиорую

Автор: По материалам УИНП
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Дата
22
апреля

Украинские военные захватили железнодорожную станцию

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