Украинские военные договорились об активных действиях

В Жмеринке 1919-го армия УНР начала совместные действия с Махно Фото: castels.com

20 сентября 1919 в Жмеринке армия Украинской Народной Республики и повстанческие отряды Нестора Махно заключили договор о совместной борьбе против Деникина.

В случае победы Нестору Махно обещали выделить территории для установления там "свободного советского строя". Махновцам выделялась отдельная участок фронта, оказывалась помощь оружием и боеприпасами, их раненые и больные тифом размещались в госпиталях армии УНР.

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Соглашение должно временный характер, потому что 27 сентября, разгромив белые части, повстанческая армия двинулась рейдом к Днепру.

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