Украинская рок-группа впервые провела концерт

Музыкальной группе Kozak System исполнилось девять лет. Фото: Salve Music

20 мая 2012 года состоялся первый концерт украинской рок-группы Kozak System.

Коллектив создали музыканты, вышедшие из состава группы "Гайдамаки". Группа состоит из пяти музыкантов. Иван Леньо - вокал и аккордеон, Александр Демьяненко - гитара, Владимир Шерстюк - бас, Сергей Соловей - труба и Сергей Борисенко - ударные.

"Своим образом, языком, творчеством мы фактически создавали культурную дипломатию - открывали миру другую Украину. Даже наше название подобрано неслучайно. "Козак"- это собирательный образ украинского мужчины с крепкой волей и четкой позицией. "Систем"- система, которая объединяет людей вокруг этой позиции. Каждая страна имеет своих исторических героев: викингов, самураев, мушкетеров. У нас тоже есть, кем гордиться", - сказал в одном из интервью Леньо.

Музыканты побывали с концертами почти в 20 странах мира.

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Во время Революции достоинства Kozak System все время выступали на сцене Евромайдана. Песня "Брат за брата" из дебютного альбома "Шабля" 2012 года стала хитом Майдана.

Независимость - глагол, процесс, который будет длиться вечно, и для которого нужно много работать. Об этом Gazeta.ua рассказал фронтмен группы Kozak Sуstem Иван Леньо. Музыкант отмечает, что на историю нельзя смотреть поверхностно. Поэтому нет никакого отдельного события, которое было бы знаковым для нас.